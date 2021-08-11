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Сергей Костицын; мы с братом еще не вернулись в чемпионат Беларуси окончательно, дальше будет видно

11.08.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Шахтера" Сергей Костицын после победы над "Брестом" (4:1) в Кубке Салея признался, что еще не окончательно вернулся в белорусский чемпионат.




— Сергей, в матче с «Брестом» отличилась вся ваша тройка нападения. Сыгрались ли вы с Дмитрием Пестуновым и Александром Жидких, или с братом более комфортно играть?

— Рано об этом говорить. Только одну игру сыграли вместе и даже не тренировались в таком сочетании. Брат однозначно усилил бы нас, если играл.

— Считаете ли вы что уже набрали оптимальную форму?

— Нет, не в оптимальной, конечно, я еще форме, но от игры к игре становится лучше!

— Каково вообще спустя столько лет вернуться в родной чемпионат?

— Ну мы в принципе не вернулись еще окончательно, сыграем Кубок Салея, а дальше будет видно.

— Уже в субботу команде предстоит матч с минским "Динамо". Для вас он будет особенно принципиальным?

— Нет, не будет, обычная игра, и я надеюсь мы выиграем ее, и будем в финале!

— Закончи фразу: Будущее в хоккее кажется мне…
— Успешным! — цитирует игрока пресс-служба клуба.
 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий "Шахтера" Сергей Костицын после победы над "Брестом" (4:1) в Кубке Салея признался, что еще не окончательно вернулся в белорусский чемпионат.
 
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