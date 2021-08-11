Из реанимации перевели Романа Когодовского, который вынес брата из огня

Роман Когодовский





пишет Еврорадио. Долгое время Рома был на аппарате ИВЛ. Мальчик провел в реанимационном отделении 102 дня. За это время ему сделали 22 операции,Еврорадио. Долгое время Рома был на аппарате ИВЛ.





28 апреля подросток из деревни Сидоровичи Мядельского района на своих руках вынес из горящего дома двухлетнего брата. Он получил многочисленные ожоги (более 60% тела), а также порезы от стекла.