Деньги кончились? Впервые за последние годы белорусы продали валюты больше, чем купили

Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

В июле белорусы купили только $892,1 млн в эквиваленте, а продали – $939,2 млн. Это максимум по результатам 2021-го года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $47,1 млн.



Инфографика Myfin.by

Всего же за январь-июль 2021-го, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $6200,8 млн в эквиваленте, а продали на $5790,1 млн. То есть, купили инвалюты на $410,7 млн больше, чем продали.

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-июль куплено иностранной валюты на $14 610,3 млн в эквиваленте. Продали они на $15 272,1 млн. Чистая продажа составила $661,8 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $247,1 млн, а продали $559,2 млн. В итоге чистая продажа составила $312,1 млн.