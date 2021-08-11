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Деньги кончились? Впервые за последние годы белорусы продали валюты больше, чем купили
Источник материала: Myfin
В июле белорусы купили только $892,1 млн в эквиваленте, а продали – $939,2 млн. Это максимум по результатам 2021-го года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $47,1 млн.
Всего же за январь-июль 2021-го, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $6200,8 млн в эквиваленте, а продали на $5790,1 млн. То есть, купили инвалюты на $410,7 млн больше, чем продали.
Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-июль куплено иностранной валюты на $14 610,3 млн в эквиваленте. Продали они на $15 272,1 млн. Чистая продажа составила $661,8 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $247,1 млн, а продали $559,2 млн. В итоге чистая продажа составила $312,1 млн.
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Как известно, в Беларуси три стадии нехватки денег: закончилась зарплата, денег нет совсем, иду менять доллары. Похоже, что у белорусов наступила третья стадия, так...
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