Профессор психологии: «Кнут приводил к результату, но к противоположному»

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У белорусских властей нет уверенности в собственной победе – такой вывод сделал Владимир Янчук по итогам «большого разговора».





— Событие подавалось как знаковое. Но знаковым его сделать не удалось. Во-первых, аудитория — только избранные. Если ты победил, то не должен никого бояться. Наоборот, выходишь ко всем — вот она поддержка, вот он результат, — отметил профессор психологии в эфире Еврорадио . — А когда ты прячешься за забор, когда общаешься с очень ограниченным количеством людей, значит, нет уверенности в том, что искомое достигнуто.

По мнению специалиста, месседж многочасовой беседы заключался вовсе не в смысле сказанного:

— Главный посыл очень простой — убедить себя, снять свои внутренние страхи, попытаться сказать, что все нормально, что старое восстановлено, что если бы не вот эти «враги» и «агенты», все вообще было бы хорошо. Ничего нового, никаких оснований для вступления в диалог и нормализации взаимоотношений в обществе.

Более того, у меня создалось впечатление, что спич был адресован даже не к условным сторонникам, а к какой-то совсем локальной части. И даже по невербальной реакции этой локальной части я не увидел уверенности в достижениях. Их нет.

Все выступления напоминали мне мантру. Люди говорили неуверенно и старались убедить себя, но безуспешно, — считает психолог.

Он уверен, что результат усиливающихся репрессий также не будет ожидаемым для власти.

— На мой взгляд, результат от репрессий совершенно противоположный. Если раньше публичные шествия способствовали психологическому выплеску, дескать, походили, разрядились. То сейчас ситуация усугубилась, потому что все переживания у людей продолжаются внутри. И напряжение нарастает.

Это приблизительно то же самое, что и попытка закрыть СМИ и попытаться изолировать лидеров общественного мнения . Они обладали ответственностью и более-менее фильтровали это общественное мнение. Все попытки заизолировать и ограничить информационное пространство приводят к контрэффекту.

Хотите достижений — разговаривайте. Хотите разрешения проблем — вступайте в диалог. Хотите некой перспективы — обсуждайте ее с этим народом, а не пытайтесь все время махать кнутом. Кнут никогда не приводил к результату. Точнее, он приводил, но к результату противоположному. И сегодня мы с этим сталкиваемся. Потому что человек боящийся не способен делать нечто продуктивное.

Посмотрите, какая негативная динамика, посмотрите на результаты Олимпиады. И динамика будет усугубляться, — подытожил Владимир Янчук.