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Карбалевич – о зачистке «Схода»: «Методично и планомерно, площадка за площадкой»

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог обозначил критерии, которыми руководствуются при репрессиях.

Карбалевич – о зачистке «Схода»: «Методично и планомерно, площадка за площадкой»

— Продолжается зачистка всех структур гражданского общества, всех инфраструктур, хоть как-то связанных с прошлогодним протестом. Просто сразу до всех руки не доходят, поэтому зачистка идет методично и планомерно, площадка за площадкой, отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич, комментируя волну обысков и задержаний членов платформы «Сход».

Политолог дополнил, что критерии зачистки обозначил сам Лукашенко.

— Будут ли после все тихонько сидеть под плинтусом, трудно сказать. Но, во всяком случае, попытка ликвидировать все структуры, которые раньше участвовали или могли бы в будущем участвовать, или в представлении властей каким-то образом причастны к протестам, к гражданскому обществу, к числу противников Лукашенко, будет осуществлена.

Критерии понятны. Лукашенко назвал 85 организаций. Всего числится около 3 тысяч структур НГО. Среди них большое количество тех, которые никак не связаны с политикой, там Союз филателистов или Союз пчеловодов. Этих не трогают. А вот 85, о которых Лукашенко говорил, они либо как-то связаны с общественной тематикой, либо засветились в общественно- политическом пространстве, может, какие-то петиции подписывали, либо получали гранты из-за границы.

Вот эти критерии и берут за основу для их нейтрализации.

А «Сход» — это вообще политическая площадка. Это как бы альтернатива ВНС. Эту платформу вообще могут трактовать как покушение на какие-то устои, — полагает Валерий Карбалевич.

 
 
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Политолог обозначил критерии, которыми руководствуются при репрессиях.
 
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