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В Польше проходят протесты против внесения поправок в закон о СМИ

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше проходят протесты против внесения поправок в закон о СМИ

Польским властям придется побороться с гражданами за закон о СМИ. Поляки вышли на протесты против нововведений.  

Люди уверены, что они направлены против массмедиа, которые критикуют правительство, и ведут к их закрытию.

Сегодня законопроект вынесен на голосование в Сейм – рассмотрение проходит на фоне массовых волнений.

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Польским властям придется побороться с гражданами за закон о СМИ. Поляки вышли на протесты против нововведений.   Люди уверены, что они направлены против...
 
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