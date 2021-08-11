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В Польше проходят протесты против внесения поправок в закон о СМИ
Источник материала: ОНТ
Польским властям придется побороться с гражданами за закон о СМИ. Поляки вышли на протесты против нововведений.
Люди уверены, что они направлены против массмедиа, которые критикуют правительство, и ведут к их закрытию.
Сегодня законопроект вынесен на голосование в Сейм – рассмотрение проходит на фоне массовых волнений.
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Польским властям придется побороться с гражданами за закон о СМИ. Поляки вышли на протесты против нововведений. Люди уверены, что они направлены против...
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