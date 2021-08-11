В Польше проходят протесты против внесения поправок в закон о СМИ

Источник материала: ОНТ

Польским властям придется побороться с гражданами за закон о СМИ. Поляки вышли на протесты против нововведений.

Люди уверены, что они направлены против массмедиа, которые критикуют правительство, и ведут к их закрытию.

Сегодня законопроект вынесен на голосование в Сейм – рассмотрение проходит на фоне массовых волнений.

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