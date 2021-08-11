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Коты растормошили мешок с 2 кг сахара, разбросали его по полу и играли. И посмотрите, как им интересно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике пользовательница TikTok Алена, которая содержит домашний приют для животных, вернулась после работы домой и увидела на кухне, что коты растормошили мешок с 2 кг сахара, раскидали его по полу и начали играть. Пушистым было очень интересно! Конечно, не им же все это убирать!
Спокойная реакция Алены на действия котов восхитила пользователей соцсетей: «Хозяйка котиков – сама доброта и спокойствие», «Вот именно так нужно любить детей и животных. Это все уберется, а эмоции бесценны», «Какое успокоительное вы принимаете? Поделитесь названием. Я бы уже психанула», «Уровень спокойствия хозяйки – бог», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
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Коты растормошили мешок с 2 кг сахара, разбросали его по полу и играли. И посмотрите, как им интересно! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пользовательница TikTok Алена, которая содержит домашний приют для животных, вернулась после работы домой и увидела на...
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