|
Увеличивается количество авиарейсов между Минском и Тбилиси
Источник материала: ОНТ
Хорошая новость для любителей путешествий. Самолетов между Минском и Тбилиси станет больше. Грузинская компания «Джорджиан Эйрвейс» после десятилетнего перерыва возобновила регулярные рейсы к нам.
Пассажиры первого борта прибыли из грузинской столицы в белорусскую сегодня утром. В пути были 2 часа 45 минут.
В Национальном аэропорту ждал необычный прием – самолет проезжал под водяной аркой, созданной с помощью двух пожарных машин. А затем – традиционная красная ленточка – в знак возобновления перелетов.
На борту пока было всего 9 пассажиров – сказывается пандемия. Гостям предстоит семидневный карантин.
А вот в обратном направлении зарегистрировались уже 85 человек.
Первым пассажиром рейса в Тбилиси стал белорус Кирилл Близнец. С супругой и ребенком полететь в Грузию он решил спонтанно, маршрут разработали быстро. Молодой семье вручили сертификат на двукратное бесплатное обслуживание в VIP-зале аэропорта и фирменные сувениры.
Грузинская компания будет летать в Минск три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Маршрут будут обслуживать «Боинги».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошая новость для любителей путешествий. Самолетов между Минском и Тбилиси станет больше. Грузинская компания «Джорджиан Эйрвейс» после десятилетнего перерыва...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)