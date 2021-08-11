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Увеличивается количество авиарейсов между Минском и Тбилиси

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Увеличивается количество авиарейсов между Минском и Тбилиси

Хорошая новость для любителей путешествий. Самолетов между Минском и Тбилиси станет больше. Грузинская компания «Джорджиан Эйрвейс» после десятилетнего перерыва возобновила регулярные рейсы к нам.  

Пассажиры первого борта прибыли из грузинской столицы в белорусскую сегодня утром. В пути были 2 часа 45 минут.

В Национальном аэропорту ждал необычный прием – самолет проезжал под водяной аркой, созданной с помощью двух пожарных машин. А затем – традиционная красная ленточка – в знак возобновления перелетов.

На борту пока было всего 9 пассажиров – сказывается пандемия. Гостям предстоит семидневный карантин.

А вот в обратном направлении зарегистрировались уже 85 человек.

Первым пассажиром рейса в Тбилиси стал белорус Кирилл Близнец. С супругой и ребенком полететь в Грузию он решил спонтанно, маршрут разработали быстро. Молодой семье вручили сертификат на двукратное бесплатное обслуживание в VIP-зале аэропорта и фирменные сувениры.

Грузинская компания будет летать в Минск три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Маршрут будут обслуживать «Боинги».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Хорошая новость для любителей путешествий. Самолетов между Минском и Тбилиси станет больше. Грузинская компания «Джорджиан Эйрвейс» после десятилетнего перерыва...
 
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