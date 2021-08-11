Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси отреагировал на новые ограничения, введенные США. 11 августа на встрече с временным поверенным предметно доведена ответная реакция Минска на недружественные и даже агрессивные действия со стороны Вашингтона.

Беларусь отзывает ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране. Из-за ее поступков, не попадающих под понятие дипломатии и профессионализма, отметили в МИДе.

Кроме того, американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до 5 человек.

Учитывая утрату доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии американского правительства США с нашей стороны приостанавливается, сообщили в МИДе.

Фото: БЕЛТА

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