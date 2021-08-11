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Президент поручил наградить врачей, спасших мальчиков с сильными ожогами
Источник материала: ОНТ
История двух мальчиков, которые несколько месяцев назад
Вся страна поддерживала детей, как могла, а Президент взял их лечение на личный контроль. И как стало известно, врачей, спасших мальчиков, представят к государственным наградам.
Получит награду и Рома Когодовский, когда окончательно поправится.
Фото: пресс-служба Минздрава
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История двух мальчиков, которые несколько месяцев назад получили тяжелейшие ожоги, продолжается. Вадим Пальченко и Рома Когодовский идут на поправку! Вся страна...
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