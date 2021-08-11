Названа основная причина мочекаменной болезни – профилактика проста!

Источник материала: ОНТ

Онколог-уролог Ярослав Потапов в интервью радио Sputnik рассказал, что риск образования камней в почках зависит, в том числе, от количества выпиваемой человеком жидкости.

Дефицит воды в организме при любой температуре воздуха может стать причиной возникновения сначала песка, а потом камней в почках. Нужно соблюдать водный баланс, по словам врача, чтобы этого не случилось. Объем выпиваемой жидкости необходимо увеличивать в 1,5-2 раза в теплую погоду, рекомендует он.

Индивидуально определяется количество жидкости, которое нужно для поддержания баланса. Например, спортсменам и тем, кто ведет активный образ жизни, ее нужно больше. Однако известна средняя норма.

Кроме того, врач отметил, что речь идет не только о воде – подойдет чай, кофе, морс, суп тоже считается – для поддержания водного баланса это не имеет значения.

Фото: depositphotos.com









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