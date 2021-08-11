Врач: от этих продуктов в 90% случаев возникает детская аллергия

Источник материала: ОНТ

От чего возникают детские пищевые аллергии, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.





Пищевая аллергия у детей – это непереносимость какого-либо пищевого продукта или его компонента. Чаще всего аллергия у маленьких детей возникает на белок коровьего молока либо на прикорм. Организм ребенка воспринимает данный белок как аллерген и вырабатывает на него антитела.

Самая распространенная форма пищевой аллергии у маленьких детей – это диатез. Выражается он в виде сухости, покраснений на щеках, локтях, коленях, голенях, ягодицах. Лечением этого заболевания должен заниматься только врач.

Дмитрий Буза, главный внештатный аллерголог Минздрава Беларуси: «Процент детей до трех лет, у которых есть аллергия, достигает 30%. Как правило, дети перерастают большинство аллергий и непереносимость на некоторые продукты исчезает».

По словам специалиста, самые распространенные возбудители аллергии у детей – белок коровьего молока, белок куриного яйца, рыба, соя, орехи. Эти продукты вызывают непереносимость у малышей в 90% случаев.

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