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Врач: от этих продуктов в 90% случаев возникает детская аллергия
Источник материала: ОНТ
От чего возникают детские пищевые аллергии, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Пищевая аллергия у детей – это непереносимость какого-либо пищевого продукта или его компонента. Чаще всего аллергия у маленьких детей возникает на белок коровьего молока либо на прикорм. Организм ребенка воспринимает данный белок как аллерген и вырабатывает на него антитела.
Самая распространенная форма пищевой аллергии у маленьких детей – это диатез. Выражается он в виде сухости, покраснений на щеках, локтях, коленях, голенях, ягодицах. Лечением этого заболевания должен заниматься только врач.
По словам специалиста, самые распространенные возбудители аллергии у детей – белок коровьего молока, белок куриного яйца, рыба, соя, орехи. Эти продукты вызывают непереносимость у малышей в 90% случаев.
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От чего возникают детские пищевые аллергии, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
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