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Что такое электронная торговая площадка? В чем ее преимущества для бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что такое электронная торговая площадка? В чем ее преимущества для бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Существует много инструментов, которые помогают предпринимателям экономить время, а бизнесу становиться успешнее. Один из таких инструментов – электронная торговая площадка. В чем ее суть и эффективность? Ответ – в рубрике «Утро с Беларусбанком».

Подробности – в видео.


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