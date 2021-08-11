Что такое электронная торговая площадка? В чем ее преимущества для бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Существует много инструментов, которые помогают предпринимателям экономить время, а бизнесу становиться успешнее. Один из таких инструментов – электронная торговая площадка. В чем ее суть и эффективность? Ответ – в рубрике «Утро с Беларусбанком».

Подробности – в видео.





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