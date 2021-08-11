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Если вы неправильно закатываете банки, вам грозит ботулизм. Проверьте себя!
Источник материала: ОНТ
Если приготовить консервированные овощи, грибы и варенье по всем правилам, они смогут долго храниться, не теряя вкуса и питательных свойств. А вот если не уделить внимание обработке перед консервацией, есть шанс серьезно отравиться. О том, что такое ботулизм, как он проявляется и какие меры предосторожности следует соблюдать.
Заготовка запасов на зиму всегда была обязательным ритуалом Ирэны Навощик. Каждый год она привозит с дачи овощи, ягоды и фрукты, чтобы приготовить соления и варенья – вкусные, ароматные и, главное, безопасные. А потому особое внимание хозяйка уделяет не только чистоте рук и посуды, но и, как полагается, стерильности банок и крышек.
К этому, казалось бы, простому этапу стоит подойти очень ответственно, иначе любая бактерия, проникшая в банку, вздует крышки и испортит продукт.
Если нарушить технологию приготовления, домашние закатки из полезных могут превратиться в смертельно опасные. Ведь плотно закрытая банка без кислорода – это идеальные условия для одного из самых сильных биологических ядов – токсина бактерий ботулизма.
Этот страшный токсин вызывает острое и, пожалуй, самое тяжелое заболевание из группы пищевых отравлений – ботулизм. В Беларуси с начала года этот диагноз получили 13 человек, в их числе один ребенок и один случай с летальным исходом (он произошел в июле в Витебской области). Во всех ситуациях источником заражения стали домашние заготовки. Чаще всего отравится можно мясными продуктами и консервированными грибами, чуть реже рыбой и закатанными овощами.
При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к медикам, ведь вылечить ботулизм можно лишь с помощью специальной сыворотки. А чтобы оградить себя и своих близких от опасного заболевания, нужно придерживаться элементарных, но действенных правил.
Важно, что токсины внешне никак себя не проявляют, запах консервации не меняется, прозрачность тоже в норме, нет и пузырьков. Тем не менее, если вы заметили изменения в банке или вздутие крышки, лучше выбросить содержимое, чтобы не рисковать здоровьем.
Фото: Pexels
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Если приготовить консервированные овощи, грибы и варенье по всем правилам, они смогут долго храниться, не теряя вкуса и питательных свойств. А вот если не уделить...
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