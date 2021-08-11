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Если вы неправильно закатываете банки, вам грозит ботулизм. Проверьте себя!

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Если вы неправильно закатываете банки, вам грозит ботулизм. Проверьте себя!

Если приготовить консервированные овощи, грибы и варенье по всем правилам, они смогут долго храниться, не теряя вкуса и питательных свойств. А вот если не уделить внимание обработке перед консервацией, есть шанс серьезно отравиться. О том, что такое ботулизм, как он проявляется и какие меры предосторожности следует соблюдать.


Заготовка запасов на зиму всегда была обязательным ритуалом Ирэны Навощик. Каждый год она привозит с дачи овощи, ягоды и фрукты, чтобы приготовить соления и варенья – вкусные, ароматные и, главное, безопасные. А потому особое внимание хозяйка уделяет не только чистоте рук и посуды, но и, как полагается, стерильности банок и крышек.

Ирэна Навощик: «Для того, чтобы простерилизовать, не знаю, как другие хозяйки, я использую микроволновку. Она у меня для этих случаев – просто незаменимый помощник. Чуть-чуть водички я оставляю – и баночку раз, баночку два».

К этому, казалось бы, простому этапу стоит подойти очень ответственно, иначе любая бактерия, проникшая в банку, вздует крышки и испортит продукт. 

Ирэна Навощик: «Эти этапы, такие как помыть банки и простерилизовать, очень важны для того, чтобы сохранялось качество продуктов и для безопасности, конечно, того человека, который будет употреблять эти продукты». 

Если нарушить технологию приготовления, домашние закатки из полезных могут превратиться в смертельно опасные. Ведь плотно закрытая банка без кислорода – это идеальные условия для одного из самых сильных биологических ядов – токсина бактерий ботулизма.

Ирина Далакишвили, заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Особенностью спор клостридий является то, что они очень устойчивы к воздействию любых химических и физических факторов. То есть кипячение, например, – это способ домашней стерилизации, который очень популярен при заготовке продуктов в домашних условиях, он не убивает, к сожалению. Споры клостридий, и в том числе консерванты, которые используют в домашних условиях – это соль и уксус – только лишь замедляют процесс накопления возбудителя и образования токсина».

Этот страшный токсин вызывает острое и, пожалуй, самое тяжелое заболевание из группы пищевых отравлений – ботулизм. В Беларуси с начала года этот диагноз получили 13 человек, в их числе один ребенок и один случай с летальным исходом (он произошел в июле в Витебской области). Во всех ситуациях источником заражения стали домашние заготовки. Чаще всего отравится можно мясными продуктами и консервированными грибами, чуть реже рыбой и закатанными овощами. 

Мясные продукты (колбасные изделия, тушенки, окорока) – 50% случаев.

Консервированные грибы – 25% случаев.

Рыба и рыбные продукты – 15% случаев.

Овощные консервы – 10% случаев.

Ирина Далакишвили, заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Инкубационный период данного заболевания составляет около 6 часов, то есть очень непродолжительный. Заболевание ботулизмом начинается остро, но неспецифической симптоматикой, это могут быть головная боль, недомогание, рвота и через несколько часов присоединяются специфические симптомы. Это ухудшение зрения, парез мышц гортани, нарушение речи и другие симптомы». 

При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к медикам, ведь вылечить ботулизм можно лишь с помощью специальной сыворотки. А чтобы оградить себя и своих близких от опасного заболевания, нужно придерживаться элементарных, но действенных правил. 

Ирина Далакишвили, заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Выбирать продукты незагрязненные и без явных признаков порчи. Необходимо также строго рассчитывать дозировку соли и уксуса. Концентрация соли должна составлять до 10%, уксуса до 2%. Естественно нужно соблюдать время термической обработки – 30-40 минут необходимо пастеризовать продукцию. Избегать случаев покупки консервированной продукции домашнего приготовления на рынках и особенно в местах несанкционированной торговли».

Важно, что токсины внешне никак себя не проявляют, запах консервации не меняется, прозрачность тоже в норме, нет и пузырьков. Тем не менее, если вы заметили изменения в банке или вздутие крышки, лучше выбросить содержимое, чтобы не рисковать здоровьем.

Фото: Pexels

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Если приготовить консервированные овощи, грибы и варенье по всем правилам, они смогут долго храниться, не теряя вкуса и питательных свойств. А вот если не уделить...
 
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