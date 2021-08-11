Самые частые проблемы со здоровьем на даче: от чего возникают и как избежать?

Источник материала: ОНТ

С мая по октябрь многие горожане меняют свою прописку на дачные сотки. И хотя многие стараются гармонично совмещать труд и отдых после активных выходных, проведенных в огороде, а некоторые вздыхают, мол, разогнуться невозможно. Да, такое бывает, но, на самом деле, всего должно быть в меру. Тех, кто ее не знает, может ждать не только богатый урожай, но и множество заболеваний.



Пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются дачники, – боль в спине. Навредить позвоночнику и суставам могут чрезмерные нагрузки и неудобные позы во время работы. Чаще всего мышцы к началу дачного сезона находятся не в тонусе. Так что полоть грядки, согнувшись в три погибели, очень вредно для спины. В поясничной части позвоночника есть прогиб вперед, и, когда мы сгибаемся, он выпячивается назад, а это противоестественно. Поэтому, работая на огороде, нужно стараться меньше наклоняться.

Повышенное давление – еще одна угроза для дачника, которая может настигнуть из-за длительной работы на жаре и чрезмерных нагрузок. Если вы предрасположены к гипертонии, обязательно возьмите с собой все необходимые лекарства. Важно пить много воды, потому что в жару организм теряет много влаги – от этого тоже может подскочить давление. И, конечно, гипертоникам противопоказано работать стоя с наклоненной вниз головой.

Тем, кто имеет проблемы с сердцем, нужно постоянно прислушиваться к себе. Если почувствовали, что в груди закололо или зашумело, нужно сразу оставить работу и пойти прилечь. Кроме того, в условиях повышенной влажности воздуха могут стать причиной сердечного приступа или даже инфаркта. На случай плохого самочувствия на даче всегда должна быть таблетка нитроглицерина. А вообще таким людям лучше не ездить на огородные работы в одиночестве.

Не забывайте о своих хронических заболеваниях. Многие едут на дачу и прекращают принимать лекарства, не посещают врачей. Из-за такого легкомыслия к осени все хронические болезни обостряются. Так что даже на отдыхе нужно держать под контролем давление, уровень сахара в крови и холестерин. И, конечно, не забывайте препараты первой помощи.

Нередко на даче возникают проблемы с желудком, особенно у детей. Некоторые считают, что урожай со своего огорода чистый и безопасный, поэтому мыть его не обязательно. Как итог – расстройство желудка со всеми вытекающими: диарея, боли в животе и вздутие. Избежать этого легко – просто перед употреблением вымыть фрукты и овощи. И не стоит оставлять продукты на солнце – в тепле бактерии размножаются с удвоенной силой.

Покрасневшее лицо, тошнота, рвота, головокружение или головная боль – все это симптомы солнечного удара. Так что старайтесь находиться в тени или носите головной убор. Еще одна опасность – солнечный ожог. В качестве экстренной помощи в дачных условиях можно нанести на кожу кефир или сметану.

Елена Воробьева, декан терапевтического факультета Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Лето – это у нас жаркая погода, конечно, активную работу не стоит делать. Когда послеполуденное солнце очень активное, лучше отдохнуть в теньке. А эту работу делать либо рано утром, либо уже после пяти вечера. Любая работа должна быть в удовольствие, поэтому ее нужно чередовать с отдыхом. Если человек пожилой, он начинает активно работать на грядках, то это где-то минут 10-15 активной работы, чтобы не возникало физического перенапряжения».

Берегите себя, не перетруждайтесь, и тогда дачные выходные станут полезным и приятным отдыхом.

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