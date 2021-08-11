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Стало известно о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который спас из пожара младшего брата: подросток перенес 22 операции
Источник материала: ОНТ
И сегодня у нас появилось сразу несколько приятных поводов, чтобы вернуться к их историям. Несколько месяцев назад двое ребят при разных обстоятельствах получили тяжелейшие ожоги. Сейчас оба идут на поправку!
Как стало известно, Вадима Пальченко, который
Из реанимации в детское ожоговое отделение переведен и 12-летний Рома Когодовский, он поступил как настоящий герой и вынес из горящего дома двухлетнего брата.
На 103-й день лечения состояние Ромы удалось стабилизировать, мальчик перенёс 22 операции – за его жизнь боролись лучшие врачи. Вся страна поддерживала детей, как могла, а Президент взял их лечение на личный контроль.
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Стало известно о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который спас из пожара младшего брата: подросток перенес 22 операции
И сегодня у нас появилось сразу несколько приятных поводов, чтобы вернуться к их историям. Несколько месяцев назад двое ребят при разных обстоятельствах получили...
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