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Стало известно о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который спас из пожара младшего брата: подросток перенес 22 операции

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который спас из пожара младшего брата: подросток перенес 22 операции

И сегодня у нас появилось сразу несколько приятных поводов, чтобы вернуться к их историям. Несколько месяцев назад двое ребят при разных обстоятельствах получили тяжелейшие ожоги. Сейчас оба идут на поправку! 

Как стало известно, Вадима Пальченко, который зацепился  удочкой за провода, после лечения в Минске и реабилитации в Могилеве выписали домой.  

Из реанимации в детское ожоговое отделение переведен и 12-летний Рома Когодовский, он поступил как настоящий герой и вынес из горящего дома двухлетнего брата.

На 103-й день лечения состояние Ромы удалось стабилизировать, мальчик перенёс 22 операции – за его жизнь боролись лучшие врачи. Вся страна поддерживала детей, как могла, а Президент взял их лечение на личный контроль.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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И сегодня у нас появилось сразу несколько приятных поводов, чтобы вернуться к их историям. Несколько месяцев назад двое ребят при разных обстоятельствах получили...
 
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