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В Сети появился итоговый консолидированный проект Конституции

11.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети появился итоговый консолидированный проект Конституции

На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) опубликован итоговый консолидированный проект Конституции, согласованный редакционной группой Конституционной комиссии и одобренный на заседании 11 августа 2021 года.

Всего же представители конституционной комиссии и граждане страны внесли более тысячи предложений. По каждой конкретной статье – порядка 10 вариантов.

Окончательный вариант представят Президенту до 1 сентября.

Фото: БЕЛТА

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На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) опубликован итоговый консолидированный проект Конституции,...
 
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