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В Сети появился итоговый консолидированный проект Конституции
Источник материала: ОНТ
На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС)
Всего же представители конституционной комиссии и граждане страны внесли более тысячи предложений. По каждой конкретной статье – порядка 10 вариантов.
Окончательный вариант представят Президенту до 1 сентября.
Фото: БЕЛТА
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На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) опубликован итоговый консолидированный проект Конституции,...
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