В Чаусах со стрельбой задержали пьяного мужчину с топором. В МВД прокомментировали ситуацию

Источник материала: ОНТ

На улице возле жилых домов в Чаусах вечером 10 августа был замечен нетрезвый мужчина с топором в руках. На место немедленно прибыл наряд милиции, передает МВД.

Правоохранители окружили 34-летнего мужчину, требуя прекратить противоправные действия. Дебошира не раз предупреждали о применении к нему физической силы и табельного оружия, но тот продолжал размахивать топором, угрожая насилием милиционерам.

Сейчас мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Установлено, что нападавший был не раз судим.

За угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело.





Фото: БЕЛТА

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