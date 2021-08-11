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В Чаусах со стрельбой задержали пьяного мужчину с топором. В МВД прокомментировали ситуацию
Источник материала: ОНТ
На улице возле жилых домов в Чаусах вечером 10 августа был замечен нетрезвый мужчина с топором в руках. На место немедленно прибыл наряд милиции,
Правоохранители окружили 34-летнего мужчину, требуя прекратить противоправные действия. Дебошира не раз предупреждали о применении к нему физической силы и табельного оружия, но тот продолжал размахивать топором, угрожая насилием милиционерам.
Сейчас мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Установлено, что нападавший был не раз судим.
За угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА
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На улице возле жилых домов в Чаусах вечером 10 августа был замечен нетрезвый мужчина с топором в руках. На место немедленно прибыл наряд милиции, передает МВД....
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