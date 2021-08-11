«Вас встретит машина и доставит в отель». Кто перевозит мигрантов, которые бегут через Беларусь в ЕС, — и сколько это стоит

В конце мая Лукашенко заявил, что не собирается контролировать поток нелегальных мигрантов, которые хотят проникнуть на территорию Литвы – это был его ответ на санкции ЕС. Ситуация на границе обострилась уже через месяц: за первые семь дней июля в Литву со стороны Беларуси прибыли 779 нелегалов – это больше, чем за все предыдущие шесть месяцев 2021-го. 2 июля Литва объявила режим чрезвычайной ситуации в стране и заявила о намерении соорудить на границе барьер из колючей проволоки (его уже построили). Кроме того, около границы литовцы организовали палаточный лагерь для беженцев.

На момент публикации текста известно, что всего с начала 2021-го беларуско-литовскую границу нелегально пересекли уже около 4000 человек – это в несколько раз больше, чем за весь 2020-й. По данным литовцев, чаще всего среди нелегалов оказываются граждане Ирака, Ирана и Сирии.

Чтобы «стабилизировать ситуацию», 3 августа литовские власти начали отправлять нелегальных мигрантов назад в Беларусь, а 7 августа появилась новость о том, что Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в нашу страну на неопределённый срок. При этом мигранты продолжают приезжать в Беларусь – их попытки прорваться в ЕС не заканчиваются. Правда, на днях появились первые сведения, что часть мигрантов решает пойти по пути меньшего сопротивления – и из Беларуси едут не в ЕС, а в Россию.

KYKY нашел открытый телеграм-чат , который называется «Из Багдада в Беларусь: пункт назначения – Литва, а мечта – Европа».

«Там плохо, там стреляют»

Этот чат создали 1 августа, то есть до решения Литвы отправлять нелегалов назад в Беларусь. Одно из первых сообщений (вся переписка – на арабском, так что KYKY использовал онлайн-переводчики) от владельца канала Ахмада было таким: «Дорога в Литву открыта. Цена билета со страховкой – 1000 долларов».

В канал начали постепенно приходить люди, многие из них писали: «Хочу эмигрировать»; «Мне необходимо уехать»; «Моя мечта – Германия»; «У меня есть сын, он работает на моего брата, – отстойная работа» и так далее. Были и более подробные истории. Например, один парень жаловался, что его не принимает семья, поэтому он уже уехал из Ирака, но еще не попал в ЕС.

Врач, у которого три ребенка, писал, что хочет найти работу в Европе, – с его слов, его образование позволяет легально трудоустроиться там. Он спрашивал: «Кто дошел до Беларуси и попал в хорошую европейскую страну?» – положительно никто из участников чата не ответил.

Было сообщение и от несовершеннолетнего парня: «Мне 17, и мне не разрешают летать одному», – на что владелец канала Ахмад заверил, что получит разрешение его отца на поездку.





Тут надо пояснить, что волна мигрантов из Ирака – явление не новое. Многие молодые (и не только) люди мечтают ухать в Европу, потому что не видят для себя будущего в своей стране: «Там плохо, там стреляют», – так многие нелегалы объясняют, почему рвутся из Ирака в ЕС. Сейчас только в этом открытом чате 467 участников – при этом, надо понимать, есть и закрытые чаты для иракцев, готовых мигрировать за любые деньги.

В первые дни существования чата его владелец Ахмад писал довольно пространные сообщения о том, как из Ирака попасть в ЕС: «Лесную дорогу из Беларуси в Литву переходят около четырех часов. Вас либо вернут, либо для вас откроют дорогу в Европу». Также Ахмад говорил, как подготовиться к поездке: «Вам нужно взять с собой зарядное для мобильника, консервы. И подготовить историю о том, почему вы приехали в ЕС: об этом спрашивают у каждого, кто эмигрирует. Либо вы находитесь под угрозой, либо решили уехать из-за своих религиозных взглядов».

Многие участники чата отчитывались, что уже забронировали рейсы в Беларусь на 6, 12 августа. И обсуждали, что в минском аэропорту проблем быть не должно.

Уже 2 августа в чате стали появляться более детальные инструкции «для братьев, которые хотят поехать в Беларусь»: «сохраните копии всех важных документов (просьба о предоставлении убежища, паспорт и т.д.) в телефоне, следите за тем, чтобы ваш смартфон всегда был заряжен, позаботьтесь о GPS, возьмите с собой зимнюю одежду и «если вы курите, не забудьте сигареты – в Литве их достать сложно».

Как стало понятно из других сообщений владельца чата, Ахмад представляет фирму, которая организовывает туры для иракцев в Беларусь. Филиалы этой компании есть «только в Багдаде в Кархе и Русафе». Для взрослых цена перелета со страховкой – 1000 долларов, для детей – 500 долларов, такие же цены фигурировали в чате в начале августа.

«Вас встретит машина и отвезет в отель»

Ахмад не писал, с кем именно компания сотрудничает в Беларуси, но уточнял, что по прилете всех иракцев встречают. Также он предупреждал, что в аэропорту у всех забирают паспорта. Кто это делает, не уточнялось. Были озвучены и следующие инструкции: «Вы встретитесь с водителем арабского происхождения, он отвезет вас к ближайшей точке границы, по которой вы будете идти около часа. Не бойтесь милиции и беларуских пограничников – даже если они увидят вас, позволят пройти». И еще одно, часто фигурирующее сообщение в этом чате от его владельца: «Правительство Литвы будет решать твою судьбу, брат».

Параллельно в чат приходили люди, которые рассказывали про лагерь для беженцев на литовской территории. Они писали, что там есть трехразовое питание и медицинское обслуживание – тех, кто заболел, «заставляют лечь в больницу».









2 августа появилась и другая, еще более подробная инструкция для мигрантов «Дорога из Ирака в Литву». В ней писали: «Первое, что нужно сделать, – подать заявление на получение беларуской визы и забронировать билет в Беларусь. Виза с перелетом стоит от 400 до 500 долларов. Вы вылетите из Багдада и приземлитесь в аэропорту Минска, вас встретит машина и отвезет в отель, где вы сможете пару дней отдохнуть. Затем вы отправитесь в приграничную деревню – ближайшую точку к Литве. До границы вы доберетесь за 18 минут и увидите забор. Если перейдете через него, официально окажитесь в Литве. Если сможете добраться до столицы Литвы Вильнюса, поедете в любую понравившуюся вам европейскую страну на такси, автобусе или поезде». Это сообщение дублировалось в чате на протяжении нескольких дней.

3 августа, когда Литва объявила, что больше не собирается пропускать мигрантов, участники чата начали переживать: «Все говорят о литовских новостях»; «Эмиграция заблокирована? Нам нужны достоверные новости!». Были и другие сообщения: «Литовский фермер заметил, что беларуские пограничники режут колючую проволоку, чтобы переправлять беженцев в Литву»; «Новость об иностранцах в Беларуси одна – переход очень трудный. Тот, кто пойдет, – вернется. Беларуская милиция не позволяет говорить ничего по этому поводу».

Однако Ахмад, несмотря на новости, продолжал скидывать цены на туры: «Наши рейсы в Беларусь продолжаются ежедневно. Отель 3 звезды на 8 дней – 800 долларов, отель 4 звезды на 8 дней – 900 долларов. Цена включает: визу, перелет, завтрак и экскурсии».

Инструкции дополнились историей, которую необходимо рассказать мигранту на границе. Если кратко, Ахмад предлагал такую версию: «Я не собирался покидать Ирак, несмотря на тяжелые условия, но началась революция. 25 октября 2019-го мы вышли на площадь (Речь об антиправительственных протестах в Ираке – Прим. KYKY). Большинство моих друзей были убиты. И мой друг сказал, что мы больше не можем оставаться в Ираке, иначе убьют и нас».

Ахмад детально описывал, что нужно говорить мигранту, чтобы повысить шансы на получение убежища в ЕС, например: «На вопрос, как выбрался из Ирака, отвечай «через контрабандистов» – и так далее.

«Они принимают только семьи»

До 6 августа ничего принципиально нового в чате не происходило. Участники писали, что хотят уехать, Ахмад публиковал все те же инструкции, о которых мы уже рассказали. Кто-то из людей присылал ссылки на литовские новости – среди них были фейки, например, о том, что правительство Литвы якобы построило 217 домов для беженцев. Также периодически в чате обсуждали Лукашенко и беларуских пограничников – большинство говорило о них в положительном ключе – как о людях, которые помогают беженцам.

6 августа повестка чата начала меняться, Ахмад написал: «Прямые рейсы из Ирака отменили. Совет: ничего не делайте пока, ждите новостей». Тут нужно уточнить, что сейчас самолеты из Ирака действительно прилетают в Беларусь пустыми – только с целью забрать иракцев обратно в страну.

Тогда участники чата начали активно обсуждать, что мигрантов разворачивают на границе: «Если ты попытаешься пройти, тебя вернут, 100% вернут. Они принимают только семьи, а молодых людей разворачивают». Тогда же в чате стали появляться видео с мигрантами, которые застряли на границе.

При этом участники чата все так же говорили о желании уехать, а Ахмад дублировал все те же инструкции, заверяя людей, что «ситуация скоро изменится». Правда, некоторые люди начали заявлять, что отменили свои брони. Ахмад настаивал, что все, что происходит, – «информационная война, запугивание», поэтому «отказываться от мечты» нельзя.

8 августа Ахмад начал писать про возможные перелеты в Грецию, но без конкретики. Была озвучена и цена поездки в Дубай – 1700 долларов, опять же, без деталей, как и зачем туда лететь. Тем же днем Ахмад начал говорить, что рейсы иракских авиалиний «судя по новостям, откроют 15-16 числа». Меж тем в чате начали активно обсуждать возможности проехать в ЕС через Польшу.

«Вот номер их чиновника»

Обсуждение мигрантов, которые застряли на нейтральной территории, тоже не прекращалось. 9 августа в чате писали: «Семьи находятся в тяжелом положении на границе между Беларусью и Литвой»; «Сейчас там девять молодых семей». На эти сообщения Ахмад отвечал: «Да, сейчас сложно, но через несколько дней ситуация нормализуется».

В тот же день в чате появилось следующее сообщение: «У Беларуси три границы со странами ЕС. Проще всего пройти через Литву и Латвию, но еще у вас есть Польша. В этих странах есть лагеря, которые принимают мигрантов. Почему появилась эта лазейка? Вопрос чисто политический. ЕС пытается бороться с коммунистической мыслью, с Россией, которая пытается сохранить старую политику распавшегося СССР».

Уточним, что уже 10 августа появилась новость о том, что на границе Беларуси и Латвии было задержано около 200 нелегальных мигрантов. Тем же днем Латвия объявила режим ЧС на границе с нашей страной.

Таким образом 9 августа по сообщениям в чате стало окончательно ясно, что предыдущие схемы туров из Ирака в Беларусь перестали работать. Ахмад перестал дублировать старые инструкции и написал новую: «Любой, кто находится в Беларуси и хочет вернуться в Ирак: консульская делегация присутствует в офисе компании «Иракские авиалинии» в Минске, в гостинице «Юбилейная». Вот номер их чиновника: +375 (29) 249-24-39. С ним можно связаться в вайбере». Аккаунт такой действительно существует, но на запрос редакции в нем пока никто не ответил.

Активность переписок в чате к 11 августа немного снизилась, но Ахмад начал публиковать «инсайды»: «Из Ирака откроют беларуский рейс с 15 числа». Но официального подтверждения подобной информации нет.

Одно ясно точно: ни жесткая реакция Литвы на поток мигрантов, ни отмена рейсов из Ирака – ничего из этого не отбило желание у многих покинуть Ирак. До начала августа в чате рабочей схемой миграции в ЕС была дорога через Беларусь в Литву, которая, вероятно, связана с беларуской «властью». Но прямо сейчас на ходу придумываются новые способы, как доставить мигрантов в Евросоюз. Остаётся только гадать, на границу с какой страной теперь поедут люди, которые бежали из своего дома за свободой, а оказались в Беларуси-2021.