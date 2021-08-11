«Ожидаем активную осень». Что происходит на рынке e-commerce в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Фото: Сергей Коньков/Известия

Аналитики партнерской сети Admitad Affiliate обратили внимание на рост онлайн-продаж электроники в первом полугодии 2021 года. Сумма «электронных» покупок в Европе выросла на 69%, а их число — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Беларуси, по данным сети, число заказов в этом сегменте увеличилось на 51%, а их сумма — на 37%. Мы спросили у крупных белорусских игроков рынка e-commerce, как в этом году на их площадках продаются гаджеты и бытовая техника, что с динамикой по другим сегментам и какие есть ожидания с учетом прихода на рынок российского гиганта Ozon.

В Admitad Affiliate отмечают, что ими были проанализированы продажи более 320 интернет-магазинов. В целом в исследовании участвовало свыше 17 млн заказов.

По Беларуси были учтены продажи на таких площадках, как 21vek.by, 24shop.by, 5element.by, i-store.by, imarket.by, kit.by, sila.by и многих других. По данным экспертов, рост числа заказов по категориям «Гаджеты и бытовая техника» в первом полугодии 2021 года составил 51% по отношению к соответствующему периоду 2020 года. Анализируя эти результаты, представители площадки заявили о «технобуме» и назвали несколько причин для такой динамики в секторе электроники.

«Пандемия спровоцировала высокий рост продаж ноутбуков и другой техники»



Алиса Веремеенко

Представитель пресс-службы Admitad Affiliate

— Рост продаж электроники в целом по Европе обусловлен локдауном и режимом ЧС, что вынудило многих работать из дома. Это спровоцировало высокий рост продаж ПК, ноутбуков и комплектующих. Причем с течением времени динамика только растет. Так, согласно отчету исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2021 года продажи ноутбуков в мире подскочили на 55%.

Как показала наша статистика, белорусов также интересуют ноутбуки и другие товары, которые облегчают работу из дома: наушники, гарнитуры, веб-камеры, более удобные мышки и клавиатуры, дополнительные мониторы и т.д.



Фото с сайта Getty Images

Продолжается также рост e-commerce в Беларуси в целом и увеличивается использование гаджетов и более разнообразной бытовой техники в повседневной жизни белорусов, что является еще одной причиной роста продаж электроники.

При этом средний чек белорусов в данном секторе незначительно снизился и сейчас равен $ 51. По этому показателю страна достаточно сильно отстает от ведущих европейских стран.



Изображение представлено компанией Admitad Affiliate

Покупатели в Беларуси предпочитают выбирать гаджеты и электронную технику взвешенно, спрашивать совета у других и находить приятную скидку на выбранный товар. По нашим данным, в 2021 году этот тренд усилился — например, на 45% выросло число «электронных» покупок с витринных сайтов и на 78% — со страниц форумов. Также увеличился приток покупателей из кешбэк-сервисов, мобильных приложений и финансовых витрин (вероятно, клиенты оформляли покупку в кредит).

Вот каким площадкам в этом году удается привести в отрасль больше всего заказов:



Изображение представлено компанией Admitad Affiliate

Наши эксперты прогнозируют и дальнейший рост онлайн-продаж в секторе электроники в Беларуси. Несмотря на то, что влияние пандемии на поведение пользователей снижается, многие уже привыкли совершать покупки онлайн и не откажутся от этой модели. Напротив, к ним будут прибавляться все новые пользователи.

Также большая доля сотрудников, ушедших на удаленную работу в период карантина, уже не вернется в офис и продолжит с энтузиазмом покупать ПК и комплектующие. Скажется и влияние глобального тренда по росту доли e-commerce в продажах ведущих брендов страны.

Deal.by: «В первом полугодии 2021 года рост продаж электроники составил 30%»



Александр Юкевич

Коммерческий директор маркетплейса Deal.by

— Категория «Техника и электроника» — одна из самых популярных для покупок в интернете. По нашим данным, рост заказов техники и электроники в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 30%. Средний чек увеличился на 10,9% и составил 137 белорусских рублей ($ 54 в эквиваленте). У продавцов на Deal.by чаще всего покупали наушники и гарнитуры, дисплеи, аккумуляторы, умные часы и подсветки для селфи.

Нужно отметить, что количество заказов в категории «Техника и электроника» традиционно увеличивается на 20−30% год от года.



Фото с сайта 3dnews.ru

Есть категории, где в 2021 году наблюдается не меньший рост, чем у техники и электроники. По данным Deal.by, белорусы в этом году стали чаще покупать товары для дома и сада. Количество заказов увеличилось на 34,5%, но средний чек при этом упал на 7,9% и составил 138 бел. рублей ($ 55 в эквиваленте). На 41,8% в 2021 году увеличилось количество заказов в категории «Подарки, хобби, книги» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек уменьшился на 23%.

Есть также категории, где в первом полугодии 2021 года количество заказов немного уменьшилось. Например, по детским товарам мы зафиксировали минус 2% в сравнении с первым полугодием 2020 года, при этом средний чек за аналогичный период вырос на 6%.

Если говорить в целом по всем сегментам, то белорусский e-commerce активно растет, и этот рост будет продолжаться. Покупки в интернете совершает 50% белорусов — это уже стало повседневностью.

По нашим данным, в 2020 году наблюдался самый быстрый рост за последние 4 года: онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 40% — до 2,3 млрд руб. ($ 920 млн в эквиваленте).

На мой взгляд, эта тенденция в 2021 году сохранится, но темпы роста могут снизиться пропорционально замедлению/рецессии всей экономики Беларуси.

Мы внимательно следим за другими игроками на рынке. Приход российского Ozon в Беларусь был ожидаем, ведь с каждым годом объем интернет-продаж в стране растет. Прямо сейчас интернет-магазин активно вкладывается в рекламу, благодаря чему может привлечь новую аудиторию, которая до этого неактивно покупала онлайн. Но в конечном счете покупатель будет выбирать товар, исходя из цены и ассортимента.

Onliner: «В сегменте электроники рост количества заказов в первом полугодии составил 49%»

Илья Жуковец

CEO Onliner

— Если говорить отдельно про сегмент электроники, то в первом полугодии 2021 года рост количества заказов на площадке Onliner составил 49% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы хотим расти быстрее, но это тоже отличный результат, особенно на фоне снижения покупательской активности и розничного товарооборота.

В первые месяцы года мы наблюдали рост даже более 80% — здесь мы сравниваем доковидные январь-февраль и очень хорошие для нас январь-февраль 2021 года, что было связано с ростом повторных заказов по топовому продукту Onliner Клевер (возможность возвращать 5% от суммы покупки бонусами на карту).



Фото: Global Look Press/Li Muzi/Xinhu

В марте-июне общее количество заказов в каталоге держалось на уровне высоких января-февраля. В июне-июле произошел всплеск продажи сезонных товаров (вентиляторы, кондиционеры), что было связано с жаркой погодой. Схожий всплеск мы фиксировали и в 2019 году.

Помимо электроники и сезонных товаров в этом году мы наблюдаем рост в товарах для дома и офисных принадлежностях (дом становится очень важной частью жизни тогда, когда ты перестаешь работать в офисе), товарах для животных, стройматериалах (многие старались купить их до стремительного подорожания). Сейчас идет всплеск на товары для учебы. Также мы отмечаем большой рост продажи товаров повседневного спроса (FMCG).

В целом 2021 год по динамике, скорее, похож на 2019-й, нежели на 2020-й, который был крайне необычным в силу влияния огромного количества факторов на покупательскую способность белорусов.

В 2020 году появился спрос на сервисы доставки еды, лекарств, средств гигиены, бесконтактную доставку, и мы занимались адаптацией каталога под новые нужды клиентов. Рост был таким же, как и в 2019 (на 60% год к году), какого-то экстремального роста в разы мы не наблюдали.

Могу сказать, что мы традиционно растем на 60−80% год от года, и складывается этот показатель из нескольких факторов. Треть (25−30%) — это органический рост e-commerce в стране, смена парадигмы потребления товаров у аудитории. Если площадка не показывает такую динамику, значит, конкуренты растут намного быстрее. Еще треть — это работа по продвижению наших продуктов, на которые реагирует текущая и новая аудитория, и треть — результаты работы по переключению внимания аудитории с других игроков рынка на нас.

Что касается прихода Ozon в Беларусь, это, безусловно, повлияло на нашу тактику — мы перегруппировались, однако стратегия не изменилась. Мы ожидали более активного присутствия российского бизнеса на белорусском рынке, поэтому готовим для покупателей больше новых продуктов. Также мы обновили дизайн-систему и готовы быть активнее с точки зрения привлечения новой аудитории.

Во второй половине 2021 года, на мой взгляд, рынок будет продолжать лихорадить, однако лидеры e-commerce в любом случае должны расти на 60−80% год от года за счет проникновения в регионы, а также выгодных цен, бесплатной доставки, финансовых сервисов и т.д. Мы ожидаем активную осень также и за счет запуска новинок у производителей техники и электроники.

Магазинам, которые лишь собираются выйти на рынок e-commerce, я рекомендую выбирать свою нишу и работать в ней, не пытаясь продавать онлайн «все, что можно привезти». Помимо электроники есть много перспективных направлений. Как показывает практика, белорусы любят специализированные магазины с репутацией, отзывами и «плюшками» в виде, например, постгарантийного сервиса.

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