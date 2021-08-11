Задержан минчанин, наносивший незарегистрированную символику на здания и сооружения

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который наносил изображения с незарегистрированной символикой на здания и сооружения. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"На 33-летнего жителя столицы сотрудники Ленинского РУВД вышли в ходе проведения оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к осквернению зданий на территории района. Установлено, что мужчина наносил изображения с незарегистрированной символикой, распространял протестные листовки, а также является одним из активных участников дворовых чатов. По месту жительства у задержанного обнаружена протестная атрибутика: флаги, наклейки, браслеты, маска", - рассказали в МВД.

Минчанин нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности, а также был активным участником прошлогодних маршей.-0-