Эксперт: белорусским НПЗ с учетом санкций нужна новая экспортная политика









пишет Office Life, так как раньше традиционно крупнейшими импортерами нефтепродуктов были Нидерланды и Великобритания. По оценке эксперта, очевидно, что с экспортом нефтепродуктов у Беларуси складывается сложная ситуация,Office Life, так как раньше традиционно крупнейшими импортерами нефтепродуктов были Нидерланды и Великобритания.





«Конечно, это были не конечные потребители, хотя что-то оставалось на их рынках. Но в основном там менялось право собственности, поэтому в статистике отображались именно эти две страны, а дальше нефтепродукты расходились по всей Европе. В 2020 году в число импортеров-лидеров выбилась Украина, она наращивает потребление как конечный потребитель».





Сегодня получается, что Нидерланды не могут импортировать белорусские нефтепродукты из-за санкций ЕС, Великобритания присоединилась к этим же санкциям, и теперь дело за Украиной, считает Юшков.





«Здесь дело в том, насколько страна самостоятельна и сможет прожить без белорусских нефтепродуктов».





«УКРАИНА ПОСТРАДАЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ»





Сегодня доля белорусского топлива в украинском импорте нефтепродуктов по разным позициям от 30 до 50%. И отказаться от белорусского топлива будет очень сложно.





«Но на Украину активно давят западные страны, США своими санкциями запрещают иметь хоть какое-нибудь отношение к белорусской энергетике. И, видимо, пойдет речь о запрете любым третьим странам закупать белорусские нефтепродукты. И Украина не сможет противодействовать подобному решению», — предполагает Юшков.





Эксперт обращает внимание, что пока выдана отсрочка на исполнение этого решения до декабря 2021 года. Это значит, что до конца года Украина будет пытаться найти какую-то замену либо нарастить собственную переработку. Но она в любом случае пострадает, так как цены на топливо вырастут потому, что для Украины белорусские поставки были одними из самых выгодных.





«Сейчас белорусским НПЗ придется выстраивать новую экспортную политику, переориентировать поставки с учетом того, что Евросоюз и, по-видимому, Украина не будут больше покупать нефтепродукты».





По мнению эксперта, единственным направлением экспорта белорусских нефтепродуктов останется Россия.





«Пока страны не отреагировали, но мы видим, что схема транзита через Россию отдельных нефтепродуктов (прежде всего мазута) отрабатывалась с начала года. Поэтому какое-то расширение сотрудничества мы увидим».