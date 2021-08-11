|
Ливянт: средние баллы абитуриентов педвузов в районе 40-50 баллов
Источник материала: Партизан
Средние баллы абитуриентов, поступивших в педагогические вузы Беларуси, крайне низки - в районе 40-45-50 баллов, заявил в Смартэфире в среду соучредитель образовательного центра “100 баллов” Евгений Ливянт.
“Эти молодые люди вообще не поймут, что происходит на лекции по высшей математике или по физике. Тот, кто набирает на ЦТ при нынешней системе подсчета ниже 70 или 65 баллов, они вообще значков этих не знают. Все, что ниже 70 - уровень знаний 8-9 классов”, - пояснил Ливянт.
При этом в целом,
“При нынешней системе оценивания 10 или 20 баллов набирается методом “угадайки”. И если посмотрим средние баллы, они настолько низкие, что надо делать, как в Польше - то, что когда-то у нас было подготовительным отделением. Я не говорю, что надо не давать им поступать в вузы. Надо их на подготовительном отделении поднять на тот уровень, чтобы они могли достойно учиться в вузах”, - уверен Ливянт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средние баллы абитуриентов, поступивших в педагогические вузы Беларуси, крайне низки - в районе 40-45-50 баллов, заявил в Смартэфире в среду соучредитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)