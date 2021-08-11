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За расизм английских фанатов могут пожизненно лишить права посещать стадионы АПЛ
Источник материала: Партизан
Руководство английской Премьер-лиги внедрило новые правила, которые должны помочь в борьбе с дискриминацией и расизмом. Изменения поддержали все клубы АПЛ.
АПЛ. Фото: Getty Images
Любой болельщик, который допустит дискриминацию по отношению к сотрудникам клуба, официальным лицам, стюардам, другим зрителям или игрокам, получит пожизненный запрет на посещение матчей.
При этом нарушители не смогут посещать матчи не только команды,
Ранее в этом году АПЛ объявила план мероприятий под названием «Нет места расизму», в котором говорится об обязательствах по улучшению доступа к возможностям и карьерному росту для черных, азиатских и других этнических меньшинств в футболе, а также противодействию расовым предрассудкам.
Новый сезон АПЛ стартует 13 августа матчем "Брентфорд" — "Арсенал". Действующий чемпион Англии — "Манчестер Сити".
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Руководство английской Премьер-лиги внедрило новые правила, которые должны помочь в борьбе с дискриминацией и расизмом. Изменения поддержали все клубы АПЛ.
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