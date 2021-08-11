За расизм английских фанатов могут пожизненно лишить права посещать стадионы АПЛ





АПЛ. Фото: Getty Images





Любой болельщик, который допустит дискриминацию по отношению к сотрудникам клуба, официальным лицам, стюардам, другим зрителям или игрокам, получит пожизненный запрет на посещение матчей.





пишет Спортарена, на игре которой было совершено противоправное действие, но и в рамках всей АПЛ. В поиске виновных клубам будет помогать полиция. При этом нарушители не смогут посещать матчи не только команды,Спортарена, на игре которой было совершено противоправное действие, но и в рамках всей АПЛ. В поиске виновных клубам будет помогать полиция.





Ранее в этом году АПЛ объявила план мероприятий под названием «Нет места расизму», в котором говорится об обязательствах по улучшению доступа к возможностям и карьерному росту для черных, азиатских и других этнических меньшинств в футболе, а также противодействию расовым предрассудкам.





Новый сезон АПЛ стартует 13 августа матчем "Брентфорд" — "Арсенал". Действующий чемпион Англии — "Манчестер Сити".