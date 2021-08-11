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«Пикетирование путем возложения цветов»: пришедшие почтить память Тарайковского получили «сутки» и штрафы
Источник материала: Партизан
В суде Фрунзенского района в среду, 11 августа, рассмотрели дела трех минчан, которых в годовщину гибели Александра Тарайковского задержали у мемориала. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», все три дела рассматривала судья Юлия Чиж.
По данным правозащитников,
Алексея Латошу задержали на том же месте и тоже за цветы примерно в 17.20. Результат суда — 13 суток административного ареста. Дело рассматривала та же Юлия Чиж.
Спустя два часа на Пушкинской задержали еще одного минчанина — Константина Цавловского. В суде парень заявил, что принес цветы, чтобы почтить память погибшего, и не знал, что возложение цветов расценивается как «незаконное пикетирование». Судья Юлия Чиж приговорила его к 30 суткам ареста.
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«Пикетирование путем возложения цветов»: пришедшие почтить память Тарайковского получили «сутки» и штрафы
В суде Фрунзенского района в среду, 11 августа, рассмотрели дела трех минчан, которых в годовщину гибели Александра Тарайковского задержали у мемориала. Как...
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