Условия лицензирования игорного бизнеса в Беларуси

Наземное Казино Зевс в свое время завоевало популярность у игроков, но сегодня - это ресурс игровой тематики casinozeus.by с публикациями в том числе и на белорусском языке, посвященными казино онлайн через интернет в Беларуси .

Создателем и неизменным автором сайта является известный игрок Алексей Иванов. Он пишет экспертные статьи о гемблинг-сфере Беларуси. Важное место в его статьях занимает тема сертификации. После появления указа №305 лицензирование интернет казино стало обязательным. Нелегальные казино в Беларуси больше не имеют права вести азартную деятельность.

Сайт онлайн Casino Zeus основано Алексеем Ивановым в 2020 году. Он предназначен для публикации подробных обзоров, статей об истории казино, платежных методов, бонусов, рейтингов.

Игроки часто не задумываются о том, насколько важно выбирать веб казино с лицензией. Между тем, только лицензированные площадки гарантируют честные выплаты без надуманных задержек, надежное хранение пользовательской информации и денег на счетах, правильный подсчет выигрышей при помощи генератора случайных чисел.

Казино без лицензии часто размещают в своих каталогах скриптовые игровые автоматы, результаты которых легко подкрутить вручную. На нелегальных площадках часто используется агрессивная реклама акций с завышенными обещаниями.

Как сообщил корреспонденту bdg.by Алексей Иванов: “Отсутствие лицензии — верный признак мошенничества.“

Казино с лицензией предлагают игрокам сертифицированный софт, честный вывод. Они используют ненавязчивый менеджмент. Чтобы получить лицензию, казино должно выполнить требования регулятора:

Оплатить пошлину. Открыть счет в банке. Внести на счет в банке крупную сумму. Предоставить налоговой доступ к своим платежам. Выполнить нормы по обеспечению безопасного хранения данных.

В Беларуси регулированием и выдачей лицензии занимается Министерство по налогам и сборам РБ.

Публикации Алексея Иванова

На сайте Казино Зевс Алексей Иванов выкладывает статьи с разноплановой информацией, касающейся гемблинг сферы. Для поиска нужных разделов посетителям рекомендуют использовать меню.

Перемещаясь по его вкладкам, можно перейти в раздел с публикациями о старых и новых виртуальных казино, зарубежном гемблинге, программах лояльности, ответственной игре, новых трендах. Алексей Иванов дает рекомендации по выбору мобильных казино, live игры. Также на сайте есть раздел с описанием преимуществ и недостатков платежных методов Visa, Mastercard, Webmoney, Яндекс Деньги, PayPal, Skrill, PaySafeCard, Ideal.

Алексей Иванов пишет о правилах игровых автоматов. На его сайте можно узнать об истории появления рулетки, баккары, покера. Он рассказывает о разных видах слотов и дает советы по прибыльной игре.

Рейтинг виртуальных казино Беларуси

На одной из страниц Casino Zeus пользователи увидят рейтинг лучших белорусских казино с игрой на BYN. Все заведения, вошедшие в рейтинг, обладают лицензией, представляют превосходные бонусы с кэшбеком и бесплатными вращениями. В каталоге отличный выбор сертифицированных игровых автоматов известных компаний. В каждом из заведений рейтинга для внесения депозита и вывода призов предусмотрено несколько удобных платежных методов. Составляя рейтинг, Алексей Иванов учитывал отзывы геймеров.

5 самых лучших клубов Беларуси по версии Casino Zeus:

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Советы по выбору лучших онлайн-казино в Беларуси

Алексей Иванов рекомендует выбирать надежные онлайн казино с лицензией из рейтинга CasinoZeus. Также он советует при выборе виртуальной игровой площадки учитывать следующие параметры:

Положительные отзывы игроков на тематических форумах.

Круглосуточный саппорт с быстрым откликом и точными ответами.

Разнообразная бонусная программа с предложениями за разные виды активностей.

Сертифицированные игровые автоматы.

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Платежные методы на выбор: карты, счета, терминал, ЭПС, СМС.

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Сайт, о котором говорится в статье, предназначен не для игры, а для публикации подробных обзоров, статей об истории казино, платежных методов, бонусов, рейтингов.