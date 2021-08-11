Связь поколений: депутаты Беларуси встретились с родственниками погибших коллег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские депутаты встретились с родственниками своей коллеги, погибшей в нацистском концлагере. Ольга Авиловна Еркович была членом Верховного Совета БССР первого созыва, передает «МИР 24».

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны из Москвы прилетела ее внучка Валентина Фирсова. Она считает своим долгом посетить памятные для семьи места. Во время встречи депутаты подарили ей книгу «Они были первыми». В ней рассказывается о первых парламентариях Беларуси, которые погибли и пропали без вести.

«Сегодня наше подрастающее поколение с нами. Мои внуки, которые тоже уже очень много знают. С первых страниц книги я не могу сказать, что это новшество для меня было. Я обращаюсь к организаторам этого мероприятия. Мы готовы предоставить вам еще очень интересный материал, который находился у моей мамы», – заявила Фирсова.

«Контакты с нашими соотечественниками нас очень радуют. Ведь мы можем сотрудничать в культурном плане, экономическом, социальном. Народная дипломатия, поверьте, очень многое значит», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ржанец.

Завтра на родине Ольги Еркович в поселке Могилевской области торжественно откроют монумент. Памятные плиты в честь погибших парламентариев также установлены в Доме Правительства.