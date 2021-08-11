Прокурор запросил 8,5 лет колонии для жителя «Площади Перемен», который в суде пытался перерезать себе горло

Источник материала: Салiдарнасць

Гособвинитель Владимир Рябов запросил 8,5 лет колонии и штраф в 300 базовых для жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».





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СтепанаЛатыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе», пишет Медиазона .

СК считает, что Степан Латыпов создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».





Защитника мурала «Перемен» задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако на суде озвучили другие обвинения: мошенничество в особо крупных размерах и действия, грубо нарушающие общественный порядок. Про отравления речь уже не шла.

Согласно материалам дела, 15 сентября 2020 года Степан Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей.

По версии СК, Латыпов сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Степан Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.

В первый день суда Латыпова, по свидетельствам очевидцев, привезли избитым: он хромал, у него была перевязана рука, синяк под глазом.

На том заседании политзаключенный попытался в суде перерезать себе горло . Его увезли без сознания и госпитализировали в больницу, а на следующий день перевели обратно в СИЗО.