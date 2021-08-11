|
Теперь под репрессивным катком «Сход». Обыски и задержания по всей Беларуси
Источник материала: UDF
Игорь Лещеня. Фото: gazetaby.com
Секретаря БХД Дениса Садовского «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске. О задержании сообщила Татьяна Устинович.
Оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия», чей лидер Павел Северинец отбывает срок в колонии (приговор 7 лет), подтверждает, что Денис Садовский задержан. Политик также является делегатом «Схода».
Как сообщают правозащитники, это не единственное задержание 11 августа. С самого утра по стране прошел ряд обысков, есть задержанные.
По информации Zerkalo.io, с обыском пришли к делегатам «Схода» — Елене Радаман, Юрию Писарчуку (Брест), Владимиру Королеву, Алексею Богушевичу. В Витебске делегата «Схода», Максима Жукова забрали в Следственный комитет.
Есть информация, что силовики пришли и к минчанину Ивану Белецкому. Он также является делегатом «Схода».
Обыск прошел и у экс-посла Беларуси в Словакии, одного из руководителей платформы «Сход» Игоря Лещени.
Как сообщает Вясна, из 55 делегатов платформы из Минска факты преследования сегодня известны по половине: некоторые не выходят на связь, у кого-то обыски, кому-то – звонили из милиции.
Сообщается, что также задержан тренер и триатлонист Алексей Адамович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск прошел и у экс-посла Беларуси в Словакии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)