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Теперь под репрессивным катком «Сход». Обыски и задержания по всей Беларуси

11.08.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Теперь под репрессивным катком «Сход». Обыски и задержания по всей Беларуси
Игорь Лещеня. Фото: gazetaby.com
Силовики начали зачистку цифровой платформы, объединившей народных представителей для ведения национального диалога.

Секретаря БХД Дениса Садовского «взяли», когда он с дочкой был за пределами дома в Минске. О задержании сообщила Татьяна Устинович.

Оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия», чей лидер Павел Северинец отбывает срок в колонии (приговор 7 лет), подтверждает, что Денис Садовский задержан. Политик также является делегатом «Схода».

Как сообщают правозащитники, это не единственное задержание 11 августа. С самого утра по стране прошел ряд обысков, есть задержанные.


По информации Zerkalo.io, с обыском пришли к делегатам «Схода» — Елене Радаман, Юрию Писарчуку (Брест), Владимиру Королеву, Алексею Богушевичу. В Витебске делегата «Схода», Максима Жукова забрали в Следственный комитет.

Есть информация, что силовики пришли и к минчанину Ивану Белецкому. Он также является делегатом «Схода».

Обыск прошел и у экс-посла Беларуси в Словакии, одного из руководителей платформы «Сход» Игоря Лещени.

Как сообщает Вясна, из 55 делегатов платформы из Минска факты преследования сегодня известны по половине: некоторые не выходят на связь, у кого-то обыски, кому-то – звонили из милиции.

Сообщается, что также задержан тренер и триатлонист Алексей Адамович.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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