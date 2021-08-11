Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Пока могу сказать только то, что проводится работа, направленная на поиск имущества компании», — вкратце сказали «Нашей Ниве» в управляющем делом о банкротстве компании «Комильоре».

«У ProStore была большая кредитная нагрузка, много строек, не очень хорошие оперативные показатели, перекрестные субсидиарные ответственности, общие залоги, к тому же неизвестно, в каких размерах деньги уходили на финансирование других проектов «Трайпла», результат закономерный», — говорит аналитик из торговых кругов.

«Многие оптовики какое-то время назад посчитали, что если они хороши в опте, то они будут крутыми и в рознице, начали влазить в стройки.



В результате помимо ясного маркетинга (у «Евроопта» дешевые продукты, у «Короны» — дорогие), появилось много других игроков без внятной стратегии, которые думали, что достаточно будет просто поставить оптовый товар на полке.



И это работало ровно до тех пор, как рынок не начал сжиматься в связи с политическим и экономическим кризисом. Бизнес понял, что кредиты нужно отдавать, но нечем: люди стали меньше покупать. У меня пессимистичный прогноз относительно будущего отрасли, количество участников рынка сильно сократится», — говорит аналитик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Дочка» Беларусбанка падает на банкротство «Простормаркета»: не могут вернуть 38 миллионов Что происходит с «Простором»?