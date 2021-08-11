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Минская милиция запустила чат-бот для обратной связи

11.08.2021 17:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома в мессенджере Telegram запустило чат-бот (@MinskPolice_bot) для сообщений о правонарушениях. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Если вы стали очевидцем правонарушения или ваша информация может помочь сотрудникам милиции, просим сообщать нам", - сказали правоохранители.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГУВД Мингорисполкома в мессенджере Telegram запустило чат-бот (@MinskPolice_bot) для сообщений о правонарушениях.
 
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