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Британец совершит "Самый холодный заплыв на Земле"

11.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как известно, глобальное потепление приводит к стремительному таянию полярных ледников. Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и Антарктике, объявил о своем намерении совершить «самый холодный заплыв на Земле». Об этом стало известно в среду, 11 августа.


Фото из интернета

Заплыв будет совершен пловцом по маршруту 10-километрового устья ледяного фьорда Илулиссат в Гренландии. Начало заплыва планируется на 25 августа и продлится две недели, пишет mediabrest.by. Пью придется плыть в почти ледяной воде, дополнительным неудобством станет холодный ветер.
 
 
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Как известно, глобальное потепление приводит к стремительному таянию полярных ледников. Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и...
 
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