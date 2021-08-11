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Британец совершит "Самый холодный заплыв на Земле"
Источник материала: Партизан
Как известно, глобальное потепление приводит к стремительному таянию полярных ледников. Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и Антарктике, объявил о своем намерении совершить «самый холодный заплыв на Земле». Об этом стало известно в среду, 11 августа.
Фото из интернета
Заплыв будет совершен пловцом по маршруту 10-километрового устья ледяного фьорда Илулиссат в Гренландии. Начало заплыва планируется на 25 августа и продлится две недели,
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Как известно, глобальное потепление приводит к стремительному таянию полярных ледников. Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и...
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