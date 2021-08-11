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Прокурор просит наказать жителя "Площади Перемен" Степана Латыпова 8,5 годами колонии
Источник материала: Партизан
Прокурор просит наказать политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин.
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
Ему предъявлены обвинения по ч.1 и ч.2 ст. 342 УК РБ (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), части 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и части 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере).
Латыпов свою вину не признают ни по одному из пунктов обвинения.
Степан Латыпов — житель так называемой «Площади перемен» в Минске,
1 июня Степан Латыпов попытался порезать себе горло во время заседания суда. После чего был госпитализирован, а суд перенесен.
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Прокурор просит наказать политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин.
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