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Прокурор просит наказать жителя "Площади Перемен" Степана Латыпова 8,5 годами колонии

11.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокурор просит наказать политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин.



Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»

Ему предъявлены обвинения по ч.1 и ч.2 ст. 342 УК РБ (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), части 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и части 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере).

Латыпов свою вину не признают ни по одному из пунктов обвинения.

Степан Латыпов — житель так называемой «Площади перемен» в Минскепишет belmarket.by. Его задержали в сентябре 2020 года, когда он вместе с соседями хотел помешать попытке закрасить мурал с диджеями, которые незадолго до президентских выборов включили на провластном митинге протестную песню «Перемен».

1 июня Степан Латыпов попытался порезать себе горло во время заседания суда. После чего был госпитализирован, а суд перенесен.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор просит наказать политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин.
 
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