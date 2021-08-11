Что белорусы покупают своим питомцам на AliExpress

8 августа во многих странах мира отмечается Международный день кошек. Специально к этому празднику аналитики AliExpress рассказали, какие товары для своих любимцев заказывают пользователи из Беларуси. По сравнению с летом прошлого года их продажи выросли на 30%.

В топе самых популярных заказов можно найти все, что помогает хозяевам ухаживать за кошками и даже развлекать их: перчатка для груминга, угловая массажная щетка, жилет для прогулок с поводком, расческа, умная интерактивная светодиодная игрушка-шарик, водонепроницаемый коврик для туалета, автоматический питьевой фонтанчик, подвесной гамак и прозрачная сумка-переноска.

Также высоким спросом пользуются GPS-трекеры, профессиональные тримеры для стрижки и биоразлагаемые пакеты для выгула.

Причем на своих домашних животных белорусские пользователи AliExpress ничего не жалеют и выбирают не только бюджетные, но и дорогие товары. Самый популярный из них – автоматическая кормушка с диктофоном и распределителем корма стоимостью больше 200 рублей. Так хозяева могут записать свой голос, который будет успокаивать питомца, когда он дома один, а также настроить время для еды и объем порции.

Многие белорусы настолько любят кошек, что заказывают разные вещи с их изображениями еще и для себя: брошки, плюшевые подвески для колясок, рюкзаки, подушки, раскраски, футболки и даже велосипедную одежду. А все потому, что котиков много не бывает.