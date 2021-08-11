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Александр Лукашенко поручил наградить Рому Когодовского и спасших его врачей

11.08.2021 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчиков, получивших тяжелейшие ожоги тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поручил наградить Рому Когодовского и спасших его врачей

В апреле пострадавшие попали в ожоговый центр БСМП. Один из них – Вадим Пальченко – был доставлен из Мстиславля. Мальчик получил электротравму, зацепившись удочкой за провода. Еще одного подростка в тяжелом состоянии доставили из Мядельского района. Речь о Романе Когодовском, который, героически спасая своего двухлетнего брата из горящего дома, получил более 60 % ожогов тела. Мальчиков тогда поддерживали всей страной. А их лечение на личный контроль взял Президент.

Александр Лукашенко поручил наградить Рому Когодовского и спасших его врачей

Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребят. В лечении использовались новейшие методики и технологии. Спустя более трех месяцев Вадим Пальченко уже выписан домой. Состояние Ромы тоже удалось стабилизировать. За это время он перенес 22 операции. И тоже идет на поправку. Из реанимации его перевели в детское ожоговое отделение. По поручению главы государства юный герой получит награду.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчиков, получивших тяжелейшие ожоги тела, сообщили в...
 
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