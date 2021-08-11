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«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

11.08.2021 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Республики 11 августа чествовали тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственные награды из рук премьер-министра получили представители самых разных сфер.

«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

Экономисты, сотрудники таможенных и налоговых органов, работники промышленного комплекса, науки, культуры, образования. Слова благодарности за труд звучали также в адрес строителей и медиков. Как отметил Роман Головченко, каждый из награжденных – это воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу. И результаты, которых смогли добиться их организации и они лично, – это гордость нашей страны.

«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

Людмила Медведева, доцент кафедры управления экономическими системами Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:
Люди, которые устремлены к достижению целей, о наградах никогда не думают. Они думают о том, как сделать максимально хорошо, получают удовлетворение от этого результата. Я вам скажу честно: я получаю удовлетворение каждый раз, когда выхожу из аудитории. Потому что те присутствующие, с которыми я работаю, вижу по их глазам, что они мне благодарны. Это самая главная награда.

«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

Надежда Юрашевич, заместитель директора Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:
Теперь я занимаюсь научными исследованиями, но подавляющее большинство времени в Академии управления я посвятила педагогической деятельности. Я не думала о том, что когда-то буду в этом зале. Но я старалась всегда добросовестно трудиться, я очень люблю то дело, которым занимаюсь.

«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Это не только мои заслуги, но и всего моего трудового коллектива. Оценка очень высокого уровня, большого качества. Хочется поблагодарить главу государства за то, что он видит наши труды и оценивает. А также правительство Беларуси. Эта награда дает нам дальнейший толчок для будущих свершений.

«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра

Высокого признания удостоены более 40 человек.

 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики 11 августа чествовали тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
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