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«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Республики 11 августа чествовали тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственные награды из рук премьер-министра получили представители самых разных сфер.
Экономисты, сотрудники таможенных и налоговых органов, работники промышленного комплекса, науки, культуры, образования. Слова благодарности за труд звучали также в адрес строителей и медиков. Как отметил Роман Головченко, каждый из награжденных – это воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу. И результаты, которых смогли добиться их организации и они лично, – это гордость нашей страны.
Людмила Медведева, доцент кафедры управления экономическими системами Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:
Надежда Юрашевич, заместитель директора Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:
Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
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«Я старалась всегда добросовестно трудиться». Более 40 белорусов получили государственные награды из рук премьер-министра
Новости Беларуси. Во Дворце Республики 11 августа чествовали тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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