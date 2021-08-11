От 30 суток до штрафа под 1000 евро. Как наказали задержанных за возложение цветов на месте гибели Тарайковского

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Фрунзенского района 11 августа рассмотрели дела троих минчан. Их задержали около мемориала Тарайковского 10 августа — в годовщину гибели Александра Тарайковского.

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае , первой вчера задержалі 40-летнюю Наталью Шекову. Она воспитывает несовершеннолетнего ребенка, но вместо трех часов, как прописано в законе, ее продержали за решеткой ночь до суда.

Основанием для задержания стало «несанкционированное пикетирование путем возложения цветов» около народного мемориала.

Наталья рассказала судье Юлии Чиж, что у нее не было никаких политических мотивов, а только человеческие. По словам Натальи, она гуляла около места гибели Тарайковского, вспомнила события прошлого года и решила возложить цветы на том месте.

Судья Юлия Чиж расценила этот поступок как пикетирование и и наказала женщину по статье 24.23 КоАП штрафом в размере 2900 рублей.

На том же месте около 17:03 задержали 20-летнего Алексея Латошу. Его также обвинили в возложении цветов возле мемориала.

Судья Чиж поинтересовалась, почему он сделал это именно возле метро, а не на кладбище. Мужчина сказал, что у него есть маленький ребенок, поэтому он сожалеет о том, что сделал, и хочет быть с ребенком, а не за решеткой. Итог — 13 суток.

Около 19:55 возле мемориала задержали 23-летнего Кастуся Цавловского. Причина — возложение одного цветка около выхода из метро. Свою вину парень отрицает, потому что не знал, что возложение цветов расценивается как «несанкционированное пикетирование».

Он объяснил, что сделал это, чтобы почтить память о погибшем, а не для высказывания своих политических интересов. Судья снова спросила, почему Кастусь сделал это не на кладбище. В итоге Юлия Чиж наказала парня 30-суточным арестом.

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