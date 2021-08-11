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Прокурор просит наказать Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом
Источник материала: UDF
Степан Латыпов в суде / spring96.org
ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (Организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок);
ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел);
ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Прокурор запросил у суда наказание для политзаключенного в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев колонии в условиях усиленного режима и штрафа в размере 300 базовых величин. Дело рассматривает Александр Волк.
Напомним, Степан Латыпов не признал вину ни по одной статье.
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Дело рассматривает Александр Волк.
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