|
Власти Беларуси намерены засудить Степана Латыпова на 8,5 лет колонии
Источник материала: АФН
Прокурор просит приговорить жителя Площади перемен Степана Латыпова к 8,5 годам колонии за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении мирных граждан.
"Прокурор Владимир Рябов просит наказать политзаключенного, жителя Площади перемен Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин", - сообщил правозащитный центр "Весна".
"Прокурор просит признать Латыпова виновным по трем статьях Уголовного кодекса: ч.1 и ч.2 ст. 342 УК (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел); ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказа в сообщении правозащитников.
Латыпов не признал вину ни по одной статье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор просит приговорить жителя Площади перемен Степана Латыпова к 8,5 годам колонии за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)