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Навальному предъявили новое обвинение

11.08.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) обвинили в создании организации, посягающей на личность и права россиян.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Наказание за это преступление предполагает до трех лет тюрьмы, сообщает Лента.Ру со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). «Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — цитирует Петренко Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 239 УК РФ, продолжается.

7 августа юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Она вылетела рейсом Москва-Стамбул. Сообщалось, что в Турции Соболь планирует сделать пересадку, однако конечный пункт ее маршрута неизвестен.

Накануне этого, 6 августа, Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.
 
 
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Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской...
 
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