Навальному предъявили новое обвинение

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сообщает Лента.Ру со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко. Наказание за это преступление предполагает до трех лет тюрьмы,Лента.Ру сона РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.





Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). «Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — цитирует Петренко Telegram-канал «Подъем».





Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 239 УК РФ, продолжается.





7 августа юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Она вылетела рейсом Москва-Стамбул. Сообщалось, что в Турции Соболь планирует сделать пересадку, однако конечный пункт ее маршрута неизвестен.





Накануне этого, 6 августа, Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.