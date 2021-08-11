ПСЖ за один час продал 250 тысяч футболок с фамилией Леонеля Месси













пишет sport.news.am со ссылкой на France Football. За час было продано 250 тысяч футболок. Болельщики раскупили первую партию футболок Месси за несколько часов,sport.news.am сона France Football.





Аргентинский нападающий 10-го августа после прохождения медобследования подписал двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. В новой команде аргентинец будет выступать под 30-м номером. Именно под этим номером он дебютировал за «Барселону». По неофициальным данным, 34-летний футболист будет получать в парижском клубе 35 млн евро в год без бонусов.





Напомним, что Месси с 2005-го года выступал за главную команду «Барселоны», в составе которой провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.