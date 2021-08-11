ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей

11.08.2021 18:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих освоить новое увлечение с каждым днем становится все больше. Кружок пользуется популярностью даже среди мужчин. Опытный педагог помогает освоить базовые техники рисования и провести свободное время с пользой. Сейчас студию посещают 23 человека. Для посетителей центра организовывают выставки своих работ.

Подробнее – Алеся Иванова.

«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей

Ирина Геннадьевна всегда была личностью творческой. До ухода на пенсию работала учителем начальных классов. Сейчас на заслуженном отдыхе не сидит на месте – ходит на танцы, занимается рукоделием. А недавно нашла себе новое хобби – рисование. В изостудии Ирина Корзун уже полгода. Здесь и новые друзья, и занятие по душе.

«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей

Ирина Корзун:
Я рисовала с детства, всегда любила рисовать. И по профессии тоже много рисовала – вела уроки рисования у детей. Мне это нравится, а на пенсии времени много. Хочется дальше развивать свое творчество. Может, в какое-то время и масляными красками начну рисовать.

Подробности в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by