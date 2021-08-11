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«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих освоить новое увлечение с каждым днем становится все больше. Кружок пользуется популярностью даже среди мужчин. Опытный педагог помогает освоить базовые техники рисования и провести свободное время с пользой. Сейчас студию посещают 23 человека. Для посетителей центра организовывают выставки своих работ.
Ирина Геннадьевна всегда была личностью творческой. До ухода на пенсию работала учителем начальных классов. Сейчас на заслуженном отдыхе не сидит на месте – ходит на танцы, занимается рукоделием. А недавно нашла себе новое хобби – рисование. В изостудии Ирина Корзун уже полгода. Здесь и новые друзья, и занятие по душе.
Ирина Корзун:
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«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей
Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на...
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