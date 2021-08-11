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«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он занимается профилактикой бытовых правонарушений, контролирует порядок на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас сотрудники столичной милиции готовятся к празднику. 18 августа ГУВД Мингорисполкома исполнится 77 лет.
Юлия Минич, корреспондент:
На службе участковый инспектор почти 9 лет. Из них последние четыре – ответственный за порядок в Октябрьском районе, а это 74 дома. Обход участка начинает в 16:00. Проходит инструктаж, строит маршрут и выезжает с напарником.
Александр Шалай, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
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Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он...
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