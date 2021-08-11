ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

11.08.2021 18:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он занимается профилактикой бытовых правонарушений, контролирует порядок на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас сотрудники столичной милиции готовятся к празднику. 18 августа ГУВД Мингорисполкома исполнится 77 лет.

Подробности в сюжете Юлии Минич.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

Юлия Минич, корреспондент:
Для своей семьи пример, а для минчан защита. Участковый Александр Шалай Октябрьского района всегда готов прийти на помощь. Профессионализм и ответственность вот его главные качества.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

На службе участковый инспектор почти 9 лет. Из них последние четыре – ответственный за порядок в Октябрьском районе, а это 74 дома. Обход участка начинает в 16:00. Проходит инструктаж, строит маршрут и выезжает с напарником.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

Александр Шалай, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Необходимо проверить как лиц, так и квартиры, которые состоят на учете. Отработать жилой сектор, проверить информацию. Разобраться с заявлениями – множество обращений граждан. Каждый день участкового инспектора милиции, как правило, непредсказуем. Никогда не знаешь, что тебя ждет в той или иной квартире, когда ты туда заходишь. 90 % случаев – это всегда спокойная обстановка, а те 10 % – они действительно отражают сущность работы участкового инспектора милиции. Они и проверяют нас на прочность, нашу подготовку.

Подробности в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Амбасада Беларусі ў Бэльгіі часова прыпыніла прыём наведнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by