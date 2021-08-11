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Активист «Схода» Денис Садовский на свободе под подпиской о неразглашении

11.08.2021 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», активист платформы «Сход» Денис Садовский на свободе, сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.

Активист «Схода» Денис Садовский на свободе под подпиской о неразглашении

По ее словам, у них дома прошел обыск, супруг под подпиской о неразглашении, передает БелаПАН.

Как сообщалось, Садовский был задержан сегодня утром, когда вышел из дома с дочерью, чтобы отвести ее в больницу для сдачи анализов. «Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Усинович.

Позднее стало известно об обысках у других активистов «Схода». На 16 часов 11 августа правозащитникам известно 14 фамилий.

По данным spring96.org, силовики пришли к Игорю Лещене, Елене Радаман, Юрию Писарчуку, Владимиру Королеву, Владимиру Мельнику, Алексею Богушевичу, Ивану Белецкому, Елене Потапович, Павлу Якуте, Ольге Казанович, Денису Садовскому, Алексею Адамовичу, Екатерине Вургун и Максиму Жукову. Последний, по информации правозащитников, был отпущен после допроса.

На связь не выходят Радислав Фетисов, Наталья Абрашина-Жадаева, Алексей Блажевич, Сергей Ванинский, Евгений Протасеня, Алексей Деревяго и Ольга Алейникова.

Правозащитникам также известно, что милиция звонила активистам Максиму Лимонову, Павлу Самусеву и Наталье Курчаевой.

Ранее информация об обысках у активистов «Схода» появилась в СМИ и соцсетях. В частности, об обыске у бывшего посла Беларуси в Словакии, помощника Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002—2006 годах Игоря Лещени сообщило «Еврорадио». После президентских выборов в августе прошлого года Лещеня одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку. Он также был первым председателем платформы «Сход».

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».

В качестве ключевой цели первого созыва «Схода» делегаты определили преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях. В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

 
 
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Ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», активист платформы «Сход» Денис Садовский на свободе, сообщила в...
 
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