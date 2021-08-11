Прокурор просит для Степана Латыпова восемь с половиной лет колонии и крупный штраф

Прокурор Владимир Рябов просит приговорить политзаключенного Степана Латыпова к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 рублей).





Как сообщает телеграм-канал «Вясна» , 11 августа в суде Советского района Минска прошли прения сторон.

Прокурор попросил признать Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса:

— ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок);

— ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел);

— ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.

Он был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома на улице Червякова, на «площади Перемен», где ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Согласно обвинению, Латыпов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия «Беларбо», которое занимается уничтожением нежелательных растений. По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей». Мошенничество, по версии гособвинения, заключается в том, что Латыпов заключал договоры на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси, но площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в стране химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.

Процесс по делу Латыпова начался 1 июня. В этот день после показаний отца Сергея Латыпова обвиняемый заявил, что к нему приходили из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и предупредили: если он не согласится с обвинением, проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Затем Степан Латыпов встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.

Из суда обвиняемого доставили в хирургическое отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, где оказали помощь, а в ночь на 2 июня увезли в медсанчасть СИЗО № 1. На заседании 10 июня суд назначил Латыпову судебно-психиатрическую экспертизу. Ее результаты были представлены на заседании 27 июля. Латыпов признан здоровым.