Главный редактор «Народной Воли» Середич предложил Лукашенко провести общенациональный круглый стол

Главный редактор негосударственной газеты «Народная Воля» Иосиф Середич предложил Александру Лукашенко провести общенациональный круглый стол и выразил готовность стать посредником между представителями власти и оппозиции.





Об этом Середич заявил в открытом письме участникам «Большого разговора», на котором Лукашенко 9 августа общался с представителями СМИ и на который главред не получил аккредитацию, передает БелаПАН .

По словам Середича, несколько лет назад он уже предлагал организовать общенациональный круглый стол и Лукашенко попросил его письменно изложить «концепцию поиска решений по спорным вопросам на основе компромисса и делового конструктивизма, базирующихся на приоритете национальных интересов». Середич передал такой документ, но ответа не получил.

«Предлагаю, Александр Григорьевич, вернуться к этому, считаю, архиважному вопросу, — написал Середич. — Только сегодня выдвигаются абсолютно новые условия. На мой взгляд, нельзя садиться ни за круглый, ни за квадратный стол, пока в тюрьмах заточены сотни оппонентов власти. Я не имею в виду тех, кто, возможно, по какой-то причине встал на террористический путь. За колючей проволокой томится немало людей, которые проявили в мирных формах свою гражданскую активность, отстаивая законность и справедливость».

Организация круглого стола, считает главред «Народной Воли», подразумевает «отказ от радикальной методологии политического поведения всех субъектов переговорного процесса, стремление к сближению позиций на основе базовых ценностей: защиты суверенитета и независимости страны, сохранения национальной идентичности, социально-политической стабильности».

«При общей заинтересованности в продвижении демократического обустройства государства нужно общими усилиями искать наиболее приемлемые варианты совершенствования избирательной системы, выработки новых механизмов защиты прав человека, регулирования баланса ветвей власти и т.д.», — подчеркнул Середич.

Также он предложил власти и оппозиции «свои личные услуги в виде парламентерских шагов».

«За моими плечами большой жизненный опыт, я знаком практически со всеми важнейшими фигурантами как по одну сторону баррикад, так и по другую. И я готов предпринять все усилия для того, чтобы их диалог стал реальным уже в ближайшей перспективе, — заявил 71-летний главред. — Мое кредо — мир и спокойствие в стране, нужно как можно скорее погасить политический кризис, восстановить прежний престиж Беларуси на международной арене. И здесь на первый план выдвигается необходимость проведения новых президентских выборов с соблюдением демократических процедур».