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Экстремистскими признаны еще три белорусских телеграм-канала
Источник материала: Партизан
Это «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому» и «ВОЛА».
Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА^», а также страничку ВКонтакте под ником «Алексей Жовнер».
- Установлено,
Сообщается, что судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.
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Это «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому» и «ВОЛА».
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