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Экстремистскими признаны еще три белорусских телеграм-канала

11.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому» и «ВОЛА».



Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», «ВОЛА^», а также страничку ВКонтакте под ником «Алексей Жовнер».

- Установлено, пишет Kp.by, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь, сообщает Генпрокуратура. - Органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами.

Сообщается, что судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.
 
 
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Это «БДУ 97%», «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому» и «ВОЛА».
 
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