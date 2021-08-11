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Польша усиливает охрану границы с Беларусью из-за резкого роста нелегальной миграции

11.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне роста числа нелегальных мигрантов Польша приняла решение усилить охрану границы с Беларусью.



Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, сообщает s13.ru со ссылкой на РИА «Новости».

«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось. В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью», — сказал Мюллер.

На вопрос, есть ли у Польши планы по строительству забора вдоль границы, Мюллер затруднился ответить: «Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято».

В этом году польские пограничники задержали 871 мигранта, незаконно пересекших белорусско-польскую границу, что в семь с лишним раз больше, чем за весь 2020 год (тогда были задержаны 122 мигранта).

Раньше другие соседи Беларуси — Литва и Латвия объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси.
 
 
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На фоне роста числа нелегальных мигрантов Польша приняла решение усилить охрану границы с Беларусью.
 
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