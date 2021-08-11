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Задержан экс-посол в Словакии Игорь Лещеня

11.08.2021 18:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержан экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня и другие делегаты «Схода». О задержаниях и обысках 11 августа.

К экс-послу Беларуси в Словакии, одному из руководителей платформы «Сход» Игорю Лещене пришли с обыском.

По неподтвержденным данным, дипломат задержан. Еврорадио сообщило, что пробует связаться с ним, но безрезультатно. Официальной информации о задержании пока нет.

Как сообщают правозащитники, утром по стране прошла новая волна обысков, на этот раз у делегатов «Схода» Елены Радаман, Юрия Писарчука, Владимира Королева, Алексея Богушевича, в Витебске – у Максима Жукова. Его отвезти в Следственный комитет.

В числе делегатов «Схода» - Максим Богрецов, Павел Либер, программист Константин Конопко, разработчик LeverX Илья Прусаков, политик Денис Садовский (через несколько часов после задержания жена политика сообщали, что его отпустили с подпиской о неразглашении). Позже стало известно, что многих из задержанных отпустили после допроса).

Сообщается также, что силовики пришли и к минчанину Ивану Белецкому. Он также является делегатом «Схода».

Сегодня правоохранители пришли почти к половине из 55 делегатов «Схода»: 7 человек не выходят на связь, у 15 человек идут обыски, еще троим звонили из милиции. Сообщается, что также задержан тренер и триатлонист Алексей Адамович.

«Сход народных делегатов» был образован в феврале этого года. Делегатов выбирали онлайн-голосованием на платформе «Сход», в организацию вошел 151 делегат.

Инициатива возникла после призывов действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».

Первой целью делегатов было преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях.

Игорь Лещеня был освобожден от должности посла в Словакии 20 августа. До этого он публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

 
Теги: Витебск
 
 
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Задержан экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня и другие делегаты «Схода». О задержаниях и обысках 11 августа. К экс-послу Беларуси в Словакии, одному из...
 
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