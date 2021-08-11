«Ни для Запада, ни для России нет очевидных хороших сценариев разрешения белорусского кризиса»

Источник материала: Салiдарнасць

Возможен ли в Беларуси «армянский вариант»?





Главный редактор «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на днях опубликовал статью «Что надо делать Москве, чтобы привязанность к ней Белоруссии не зависела от Лукашенко».

В колонке главреда содержится ряд небезынтересных тезисов, постепенно подводящих читателя к мысли о том, что все возможные переговоры по решению белорусского кризиса зашли в тупик и Россия не станет напрямую вмешиваться во «внутренние дела соседей», но может обеспечить себе лояльность Беларуси – не экономической интеграцией, но прямым военным присутствием.

– Идею размещения военной базы в Беларуси <следовало бы> активно приветствовать – не для защиты от НАТО, а с целью привести отношения с Минском в понятную и стабильную форму. А тогда уже тема транзита и дальнейших отношений предстала бы в ином свете, – пишет Федор Лукьянов. – И, возможно, России стало бы гораздо меньше дела до того, кто и как правит в Беларуси, лишь бы правители понимали, что попытки проведения недружественной политики вызовут реакцию, в том числе силового характера.

Этот вывод, да и всю статью, можно было бы считать авторской колонкой. Но Федор Лукьянов – не рядовой корреспондент, а опытнейший журналист-международник, политолог, председатель неправительственной, но весьма авторитетной организации «Совет по внешней и оборонной политике», а также директор дискуссионного клуба «Валдай», в котором регулярно участвует Владимир Путин.

Посему мнение автора может совпадать с мнением не только редакции, но и российских политических сил, способных повлиять на исход белорусского кризиса.

Возможно, именно потому политическая и силовая верхушка РФ и позволяет Лукашенко тянуть с согласованием «дорожных карт» – они вообще не важны в этой ситуации. Зато охотно поддерживает агрессивную риторику о внешних врагах и войсках НАТО, лязгающих гусеницами у границ, и позволяет все глубже запутаться в им же организованном миграционном кризисе, чтобы не просто припугнуть соседей – быть вынужденным попросить российской военной помощи…

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий расценивает статью как отражение настроений Кремля и сигнал Москвы в сторону оппозиции и международного сообщества – «о готовности искать выход из патовой ситуации вокруг белорусского кризиса». Но исключительно в обмен на гарантии сохранения Беларуси в российской сфере влияния, кои может обеспечить, в частности, постоянное военное присутствие Вооруженных сил РФ на территории нашей страны.

Эксперт отмечает, что как для Кремля, так и для Запада может быть приемлема реализация «армянской модели», при которой РФ получит углубленную военную интеграцию с Беларусью, а международное сообщество – смену режима и демократизацию общественно-политической жизни Минска. Определенные договоренности по этому поводу с западными странами, включая США, уже заключены, считают исследователи ЦСВИ:

– «Армянская модель» не может быть реализована в отношениях с Беларусью в нынешних условиях без изменения политического статус-кво в Минске, так как спровоцирует введение новых санкций против России за подрыв независимости и суверенитета Беларуси (не забываем про Акт Конгресса США о правах человека, демократии и суверенитете Беларуси 2020 года). А Москва не собирается подставляться под новые санкции из-за своего союзника.

А вот политолог Андрей Казакевич не склонен видеть в статье российского журналиста «месседж Западу».

– Я не стал бы, во-первых, интерпретировать этот как настроения Кремля, а не просто личную позицию. Лукьянов часто высказывает мнения по различным аспектам внешней политики, и далеко не все из них потом становятся частью этой политики, – пояснил эксперт «Филину». – Он представитель лишь одного из политических спектров, которые так или иначе влияют на общую линию.

Во-вторых, мне кажется, в статье затрагивается немного другой аспект: речь о том, что какой-то транзит власти возможен только в том случае, если для России будут материальные гарантии того, что внешнеполитическая ситуация для Беларуси не изменится и она все равно останется в орбите российского влияния.

И – например – таким механизмом может быть военная база. Если бы она была в Беларуси, то, наверное, можно было бы не слишком обращать внимание на то, кто именно придет к власти: влияние и зависимость от России все равно будет сохраняться. Но пока ее нет, то, соответственно, и ощутимых рычагов <влияния> немного. Поэтому Лукашенко и сопротивляется, чтобы такая база в итоге появилась.

Я увидел в статье мысль о том, что транзит в Беларуси должен быть, но в настоящее время ситуация патовая и нет очевидных хороших сценариев разрешения белорусского кризиса – ни для Запада, ни для России.

– Некоторые аналитики еще в прошлом году говорили , и сейчас полагают, что армянский вариант устроил бы обе стороны. Насколько, на ваш взгляд, он реалистичен для Беларуси?

– Сейчас уже, наверное, маловероятен, по крайней мере, если мы говорим про ситуацию выборы 2020 года. В Армении сценарий реализовывался, когда было много людей на улицах, была революционная ситуация. В Беларуси сейчас все выглядит по-другому: силовые действия Лукашенко привели к тому, что визуальных проявлений протеста нет либо они очень сильно подавляются.

Поэтому, если и говорить про «армянский сценарий», то для него должна быть новая ситуация – может быть, связанная с электоральными кампаниями, скажем, референдумом или следующими выборами.

И то, если смотреть на его логику, то Москва может разрешить такой сценарий лишь при очень серьезных гарантиях того, что Беларусь останется в сфере российского влияния. И это должны быть не слова, не заявления, а что-то настолько же осязаемое, как военная база.

– Получается, что сейчас никто, помимо Лукашенко, такой гарантии дать не может?

– В целом, да. В последние месяцы, даже весь последний год он проводит антизападную политику, что, конечно, нравится России, поскольку демонстрирует, что Лукашенко разрывает возможности для внешнеполитического баланса.

Риторика внутри страны стала откровенно пророссийской и антизападной. Да и другими, более мелкими действиями Лукашенко всячески демонстрирует, что он с Россией и готов поддержать ее стратегические интересы.

Причем, опять же, он не только говорит, а действует – разрывает отношения с Европейским союзом, США, идет на обострение в каких-то вопросах, а это уже определенная гарантия того, что если он даже захочет вновь поменять политику, быстро этого сделать не получится.

В конце концов, он у власти, он более или менее известен и понятен Кремлю, и в этом отношении, безусловно, рисков во взаимоотношениях меньше, чем с приходом какого-либо нового правительства.

Россия, по мнению политолога, с наибольшей вероятностью продолжит оказывать ограниченную поддержку Лукашенко, не предоставляя, впрочем, слишком больших инвестиций. С другими игроками Кремль будет готов разговаривать лишь в том случае, если они продемонстрируют, что имеют существенную поддержку внутри страны. А сделать это, скорее всего, получится не раньше, чем в следующей электоральной кампании.